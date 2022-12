Derby Eltville contra Walluf Rheingau-Kracher in der Verbandsliga zum Jahresabschluss +++ Zwei Abgänge für die SGW

Region. Ist es das vorerst letzte Derby der Rheingauer Rivalen in der Fußball-Verbandsliga? Die derzeitige Lage mit der Spvgg. Eltville als Letztem und der SG Walluf als Senkrechtstarter bis hinauf auf Platz vier lässt es vermuten. Das Hinspiel am 24. August, das die Wallufer nach je zwei Treffern von Reinhold Reichert und Nils Balder 4:0 gewannen, markierte die Wachablösung. Unmittelbar danach wechselte Defensiv-Allrounder Nico Hernandez von Eltville als Vertragsamateur nach Walluf. Um mit der SG nach oben durchzustarten, während die fast komplett neu formierten Eltviller zwar in etlichen Spielen gute Kritiken ernteten, mit der Rückkehr von Trainer Thorsten Lang auch einige Zähler einfuhren – aber in Summe zumeist Punktlieferant blieben und zuletzt vier Mal verloren. Nun treffen sich die Teams am Sonntag (14 Uhr) in Eltville wieder.