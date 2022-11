Derby als Krönung: Das überraschendes Comeback von 1. FC GAP-Routinier Schubert Defensivallrounder „Typ Wasserbüffel“

Garmisch-Partenkirchen – Anfangs war es eine Randnotiz: Dominik Schubert nimmt am Mannschaftstraining teil und setzt sich für den Eventualfall auch auf die Bank. Drei Wochen ist das her. Inzwischen hat die Thematik an Bedeutung gewonnen. Schubert stand im Derby gegen den TSV Murnau nicht nur in der Startelf, sondern die gesamte Spielzeit auf dem Platz. Viel wichtiger aber: Der 29-Jährige gehörte zu den Schlüsselspielern beim Garmisch-Partenkirchner 1:0-Erfolg. „Dass das jetzt mit dem Derby gekrönt wurde, ist natürlich schön“, sagt Schubert selbst.

1. FC GAP-Coach Heringer mit Lob für Schubert

Das Loblied von Trainer Florian Heringer, „kein Gegentor gegen den (bis dato noch) zweitbesten Sturm der Liga bekommen zu haben“, verstreut sich zwar auf die Mehrzahl der Defensivspezialisten beim 1. FC, Schubert aber nahm in dieser Partie eine zentrale Rolle ein. Er lenkte die Dreier-Abwehrkette als ihr zentrales Glied. Unaufgeregt und mit Übersicht.

Die Zweikämpfe gegen Murnaus Torjäger Georg Kutter führten andere, zumeist Maximilian Heringer oder Christoph Schmidt. Schubert war eher die letzte Bastion für Notfälle, die im zweiten Abschnitt dank der wiedergefundenen Kompaktheit der Gastgeber nicht mehr eintraten. „Wenn ein Defensivspieler Außenstehenden nicht großartig auffällt, hat er ein gutes Spiel gemacht“, urteilt der Coach.

GAP fragt bei Schubert an: „Er konnte mir keine Einsatzzeit versprechen – aber das wollte ich auch nicht“

Schubert hatte die Fußballkarriere vor der Saison eigentlich beendet. Mit Verabschiedung und Geschenk, keinesfalls aber mit dem Siegel der Endgültigkeit abgestempelt. „Ich habe ja gesagt, dass ich auf jeden Fall zur Verfügung stehe, wenn Bedarf da ist und Leute fehlen“, erinnert Schubert. Mit Ausnahme von Martin Hennebach, der sich bei seinem Heimatklub einbringt, ist das verbliebene Trio der Neu-Ruheständler sowieso ziemlich FC-affin. So findet man Florian Scheck immer wieder – so auch am Samstag – auf der Tribüne am Gröben. Stefan Durr war als Option für die Schlussminuten sogar wieder Teil der Mannschaft. Seine Einwechslung verhinderte lediglich der Linienrichter mit einer eigenwilligen Aktion.

Dominik Schubert: „Ein lautstarker Typ“ mit der „Fähigkeit zu dirigieren“