Der Winterfahrplan der Oberligisten in Niedersachsen Die Testspiele der Oberligisten in Niedersachsen in der Übersicht

Schon am Ende Januar werden die ersten Winter-Vorbereitungsspiele zur Rückrunde stattfinden. FuPa gibt euch einen Überblick aller Testspiele (Stand 21. Dezember):

SC Spelle-Venhaus

Samstag, 14.01.23 | 14:00 Uhr: SC Spelle-Venhaus - FC Gütersloh

Sonntag, 22.01.23 | 14:00 Uhr: FC Eintracht Rheine - SC Spelle-Venhaus

Samstag, 28.01.23 | 15:00 Uhr: SC Preußen Münster II - SC Spelle-Venhaus

Saisonstart: Sonntag, 05.02.23 | 14:00 Uhr: SC Spelle-Venhaus - Heeslinger SC U.S.I. Lupo-Martini Wolfsburg

Mittwoch, 18.01.23 | 20:00 Uhr: MTV Gifhorn - U.S.I. Lupo-Martini Wolfsburg

Mittwoch, 25.01.23 | 19:00 Uhr: MTV Wolfenbüttel - U.S.I. Lupo-Martini Wolfsburg

Mittwoch, 01.02.23 | 19:00 Uhr: Eintracht Braunschweig II - U.S.I. Lupo-Martini Wolfsburg

Saisonstart: Sonntag, 05.02.23 | 14:00 Uhr: 1. FC Germania Egestorf-Langreder - U.S.I. Lupo-Martini Wolfsburg Heeslinger SC

Samstag, 14.01.23 | 14:00 Uhr: SV Hemelingen - Heeslinger SC

Samstag, 21.01.23 | 15:00 Uhr: ESC Geestemünde - Heeslinger SC

Freitag, 27.01.23 | 19:00 Uhr: Heeslinger SC - BSV Rehden

Dienstag, 31.01.23 | 19:00 Uhr: Heeslinger SC - MTV Treubund Lüneburg

Saisonstart: So, 05.02.23 | 14:00 Uhr: SC Spelle-Venhaus - Heeslinger SC 1. FC Germania Egestorf-Langreder

Sonntag, 15.01.23 | 14:00 Uhr: SC Paderborn 07 II - 1. FC Germania Egestorf-Langreder

Mittwoch, 25.01.23 | 19:00 Uhr: Hannover 96 (U23) II - 1. FC Germania Egestorf-Langreder

Saisonstart: Sonntag, 05.02.23 | 14:00 Uhr: 1. FC Germania Egestorf-Langreder - U.S.I. Lupo-Martini Wolfsburg VfL Oldenburg

Dienstag, 10.01.23 | 18:30 Uhr: JFV Nordwest U19 - VfL Oldenburg

Samstag, 14.01.23 | 14:00 Uhr: SSV Jeddeloh - VfL Oldenburg

Sonntag, 15.01.23 | 15:00 Uhr: VfL Oldenburg - BSV Kickers Emden

Sonntag, 22.01.23 | 15:00 Uhr: VfL Oldenburg - SV Atlas Delmenhorst

Sonntag, 29.01.23 | 15:00 Uhr: VfL Oldenburg - Bremer SV

Saisonstart: Sonntag, 05.02.23 | 14:00 Uhr: Rotenburger SV - VfL Oldenburg TuS Bersenbrück

Sonntag, 08.01.23 | 14:00 Uhr: TUS Bersenbrück - BSV Rehden

Samstag, 14.01.23 | 13:00 Uhr: SV Atlas Delmenhorst - TUS Bersenbrück

Samstag, 21.01.23 | 16:00 Uhr: FC Eintracht Rheine - TUS Bersenbrück

Sonntag, 22.01.23 | 14:00 Uhr: SC Preußen Münster II - TUS Bersenbrück

Dienstag, 24.01.23 | 19:00 Uhr: TUS Bersenbrück - SV Bevern

Sonntag, 29.01.23 | 14:00 Uhr: TUS Bersenbrück - SC Paderborn 07 II

Saisonstart: Sonntag, 05.02.23 | 14:00 Uhr: SV Ahlerstedt/Ottendorf - TUS Bersenbrück FSV Schöningen

Testspiele nicht bekannt

Saisonstart: Samstag, 04.02.23 | 14:00 Uhr: FSV Schöningen - HSC Hannover SV Ramlingen-Ehlershausen

Samstag, 14.01.23 | 16:30 Uhr: VfL Westercelle - SV Ramlingen-Ehlershausen

Sonntag, 29.01.23 | 14:00 Uhr: TSV Havelse - SV Ramlingen-Ehlershausen

Saisonstart: Samstag, 04.02.23 | 14:00 Uhr: SV Ramlingen-Ehlershausen - Lüneburger Sport-Klub Hansa MTV Eintracht Celle

Mittwoch, 18.01.23 | 19:30 Uhr: SV Lindwedel-Hope - MTV Eintracht Celle

Dienstag, 24.01.23 | 19:15 Uhr: MTV Eintracht Celle - SG Eldingen

Saisonstart: Sonntag, 05.02.23 | 14:00 Uhr: MTV Gifhorn - MTV Eintracht Celle