Der TSV Meerbusch fiebert dem Höhepunktspiel entgegen Am Mittwochabend, 19.30 Uhr, trifft der Oberligist im Viertelfinale des Niederrheinpokals auf den Regionalligisten 1. FC Bocholt. Der Respekt bei Coach Kevin Kreuzberg ist groß. Der 30-Jährige sagt aber auch: "Der Pokal hat seine eigenen Gesetze."

Der 1. FC Bocholt feierte im Frühjahr mit einem 5:0-Erfolg beim TSV Meerbusch den Aufstieg in die Regionalliga. "Das Spiel wird nun aber nicht der Maßstab sein. Ich glaube, dass es eine ganz besondere Partie wird für den TSV Meerbusch, vielleicht sogar das Highlight-Spiel des Jahres, weil in der Liga weder nach unten noch nach oben allzu viel geht", sagt Bocholts Trainer Marcus John. Die Partie wird auf dem in die Jahre gekommenen Kunstrasenplatz in Bösinghoven ausgetragen. "Auch diese Verlegung ist ein Zeichen dafür, wie wichtig Meerbusch die Partie nimmt", sagt John. Es würde dem TSV Meerbusch auch um potentielle Einnahmen im Halbfinale gehen.

Seine Mannschaft, die zuletzt in der Vierten Liga 1:1 gegen Rot-Weiß Oberhausen spielte und eine ansprechende Leistung zeigte, müsse die Platzverhältnisse zügig annehmen und professionell auftreten. "Wir können uns auf einen Gegner gefasst machen, der mit der besten Elf antritt und hochmotiviert sein wird", sagt Marcus John. Neben den Langzeitverletzten fallen Kevin Grund und Lars Bleker erkrankt aus, Dario Schumacher ist auf dem Weg zurück.