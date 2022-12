Der Teamgeist als Basis des Erfolgs Die C-Junioren von Ratingen 04/19 haben es als Aufsteiger in die Meisterrunde der Regionalliga geschafft – ein Erfolg, der nicht abzusehen war, aber zahlreiche Gründe hat. Das Trainergespann Kai Schmidt und Il Woo Jang bleibt dem Verein erhalten.

Es war das krönende Ende einer sehr erfolgreichen Hinrunde. Durch den 2:1-Sieg gegen die DJK TuS Hordel sicherten sich die U15-Junioren von Ratingen 04/19 am letzten Spieltag der Regionalliga West, Staffel 2, den Klassenerhalt.

Defensive Ohnehin stellt 04/19 eine der besten Verteidigungen der Liga. Vor allem der Kapitän Felix Wilms und Mikail Karan sorgten in der Innenverteidigung für Stabilität. Vertreter Kjell Nagel unterstützte das Duo sehr gut. Auch die Außenverteidiger Elvedin Dzeladin und Maurice Kozlik agierten sehr konzentriert. „Wir haben ein Bollwerk gestellt, mit dem wir viele Gegner zur Verzweiflung trieben. Auch in der Regionalliga haben wir seriös verteidigt“, findet Jang. Während Ratingen insgesamt 19 Gegentreffer kassierte, musste selbst der Dritte 1. FC Köln satte 16 Tore einstecken.

Teamgeist Vor der Saison stellte das Trainer-Gespann Il Woo Jang und Kai Schmidt eine komplett neue Mannschaft mit 26 Spielern zusammen. Durch die beinahe täglichen Einheiten und das Trainingslager in der Sommer-Vorbereitung rückte die Mannschaft gleich eng zusammen. „Es hat sich der große Wille gebildet, gemeinsam zu arbeiten und mit dem Klassenerhalt ein festes Ziel zu erreichen. Unser toller Zusammenhalt hat uns drei, vier Plätze höher gebracht, als wir eigentlich stehen sollten“, stellt Jang fest.

Balance Im Gegensatz zu vielen anderen Kontrahenten konnten die Ratinger immer wieder sowohl die Verteidigung als auch den Angriff forcieren. In der Schaltzentrale sorgten Bosse Hellmold und Dennis Kopka für Balance. „Im Training haben wir eine taktische Grundordnung erarbeitet, die eine gute Arbeit gegen den Ball voraussetzte. Die Jungs haben unsere Vorgaben im Spiel professionell erfüllt“, sagt Jang. Das Verhältnis zwischen 15 Treffern und 19 Gegentoren ist durchaus ausgeglichen.

Torjäger Mit seinen fünf Treffern und vier Vorlagen ragte der dynamische Angreifer Miran Ucar heraus. Ucar wusste mit seiner technisch versierten Spielweise und mit seiner Abschlussstärke zu überzeugen. „Miran hat eine unglaubliche Entwicklung genommen“, lobt Schmidt. „In den ersten Spielen gehörte Miran noch nicht zur Stammformation, aber wir haben weiter sehr viel Zeit in ihn investiert. Gemeinsam mit Miran haben wir uns viele Videos angeschaut, um Spielszenen zu analysieren. Später gehörte Miran immer zur ersten Elf.“

Moral Die Belastung mit zahlreichen Trainingseinheiten, vielen Tests und elf Regionalliga-Spielen in nur wenigen Wochen war sehr hoch. Obwohl die Spieler auch noch einen anstrengenden Alltag in der Schule bewältigen müssen, standen sie fast täglich auf dem Trainingsplatz. Außerdem schoben Schmidt und Jang mit einigen Spielern Zusatzeinheiten ein. „Der unbedingte Wille, jeden Tag das Maximum herauszuholen, hat uns ausgezeichnet. Zwar waren durchaus schwierige Zeiten dabei, aber die Jungs sind trotz ihres jungen Alters immer an ihre Leistungsgrenze gegangen“, stellt Schmidt fest.

Trainer Mit viel Leidenschaft arbeiteten Schmidt und Jang zusammen, um ihre Mannschaft weiterzuentwickeln. Nach ihrem herausragenden Erfolg trainiert das Duo auch die kommende U15-Auswahl in der Regionalliga. „Wir bleiben dem Verein ein weiteres Jahr erhalten“, sagt Schmidt. „Da in dieser Saison ausschließlich Spieler aus dem älteren Jahrgang dabei waren, trainieren wir nächste Spielzeit eine komplett neue Mannschaft.“ Wenige Tage nach der Partie gegen Hordel luden Schmidt und Jang schon zu einem Probetraining ein, um neue Spieler zu sichten.

Ausblick Ab Februar treffen die jeweils sechs besten Mannschaften der Regionalliga-Staffeln 1 und 2 aufeinander, um den Meister auszuspielen. „Wir freuen uns riesig auf die elf Spiele, die für uns jeweils Höhepunkte bedeuten. Dass bei uns vor der Meisterrunde schon Testspielanfragen aus den Niederlanden und Belgien eingegangen sind, ist für uns ein Erfolg“, findet Schmidt.