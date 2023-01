Der SC Bubesheim holt den Titel Bezirksligist setzt sich bei der schwäbischen Futsalmeisterschaft im Finale durch und fährt zur Bayerischen

Dass der Weg zum schwäbischen Futsaltitel nur über den TSV Bobingen gehen würde, hatte sich schon im Vorfeld angedeutet. Der Süd-Bezirksligist hatte - obwohl er die Qualifikation vorab in der Tasche hatte - locker durch die Vorrunden gespielt, Pokale und Trophäen abgesahnt und stand auch bei der Bezirks-Endrunde in Günzburg im Finale. Doch da gab es für die Bobinger nichts zu feiern, vor 715 zahlenden Besuchern plus zahlreichen Ehrengästen setzte sich der SC Bubesheim hauchdünn mit 2:1 und fährt nun als schwäbischer Vertreter am 28. Januar zur "Bayerischen" nach Kronach.