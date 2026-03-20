Der Regionalliga-Spieltag: Schiele-Debüt & Wirbel vorm Derby

Quo vadis SV Wacker? Das fragten die Fans der Salzachstädter vor dem Heimspiel gegen Eichstätt. – Foto: Michael Buchholz

Ein Trainerdebüt wird`s am Freitagabend in Würzburg geben: Michael Schiele hat Anfang der Woche für viele doch recht überraschend Marc Reitmaier bei den Kickers abgelöst! Der 48-jährige Schiele ist am Dallenberg wahrlich kein Unbekannter, war er doch über drei Spielzeiten lang schon für den FWK tätig und schaffte in der Saison 2019/20 mit den Unterfranken den Sprung in die 2. Liga. Schiele bekommt von Sportdirektor Sebastian Neumann einen klaren Auftrag mit auf den Weg, wie der gegenüber "TV Mainfranken" betonte: "Wir wollen in die Aufstiegsspiele kommen, das steht außer Frage. Diesen Auftrag hat Michael nun auch mit der Mannschaft. Daran müssen sie nun Tag für Tag arbeiten." Am Freitagabend im Heimspiel sollen bereits erste Ergebnisse erkennbar sein. Gegen die abstiegsbedrohte Viktoria aus Aschaffenburg sind die Kickers der klare Favorit.





Die Stimmung in Burghausen ist vor dem Inn-Salzach-Derby gegen den TSV Buchbach ausbaufähig - vorsichtig ausgedrückt. Die Mannschaft enttäuschte zuletzt gegen Illertissen erneut. Am Sonntagabend dann sorgte Noch-Trainer Lars Bender bei seinem Auftritt in der BR-Kultsendung "Blickpunkt Sport" für Aufregung: "Es hat Gründe, warum ich eine Vertragsverlängerung abgelehnt habe, da brauchen wir nicht drum herum reden. Den Weg, wie man dorthin kommt (in die 3. Liga, Anm.d.Red.), den konnte man mir nicht aufzeigen. Ich mag keinen Stillstand, und wenn ich das Gefühl habe, es bewegt sich nichts, oder zumindest in absehbarer Zeit nicht, dann bin ich auch immer jemand, der eine klare Kante zeigt." Klare Kante hat der SV Wacker auch Anfang dieser Woche gezeigt und Matthias Ostrzolek als Nachfolger von Lars Bender im Sommer präsentiert. In dieser Saison bleibt noch der Totopokal als großes Ziel. Vor dem Duell mit Buchbach meint Lars Bender: "Mit dem Heimspiel gegen Buchbach starten wir in knackige Wochen mit vielen Spielen. Hier wollen wir natürlich mit einem positiven Ergebnis reinfinden und Schwung aufnehmen. In dieser Phase sind jetzt vor allem Geschlossenheit, Überzeugung und der Wille, immer wieder an die Leistungsgrenze heranzukommen, die gefragten und wichtigen Tugenden." Die Personalsituation in Burghausen ist jedoch angespannt: Neben den Langzeitverletzten Marin Pudic, Elias Crößmann und Jordi Woudstra werden auch Pirmin Lindner (Sprunggelenksverletzung), Timothée Diowo (Bänderverletzung am Sprunggelenk), Lukas Walchhütter (Knieverletzung), Kapitän Christoph Schulz (muskuläre Probleme im linken Oberschenkel) und Amadou Soumare (Sprunggelenksverletzung) verletzungsbedingt für die Begegnung ausfallen.





Die Buchbacher wären mit einem Auswärtspunkt zufrieden, wie Abteilungsleiter Georg Hanslmaier betont: "Wir sind wieder der Underdog. Wir wollen aber nicht verlieren. Ich erwarte mir ein spannendes Derby." Die Buchbacher müssen auf Spielmacher Daniel Muteba verzichten, der sich am Syndesmoseband verletzt hat. Dem Mittelfeldmann droht sogar eine OP. Für den neuen Tabellenführer SpVgg Unterhaching geht`s nach dem Sieg im Nachholspiel am Dienstag gegen Augsburg mit dem nächsten Heimspiel gegen den VfB Eichstätt weiter. "Wir freuen uns auf eines der Highlights der Saison, fahren aber sicher auch nicht nach Unterhaching, um uns nur das Stadion anzuschauen. Wir wollen durchaus auch mutig anlaufen, wohlwissend, dass wir auch in bestimmten Phasen leiden werden müssen", meint VfB-Coach Dominik Haußner. Bei den Gästen ist Keeper Nikolai Sauernheimer nach seiner abgelaufenen Sperre wieder mit dabei. Fragezeichen stehen noch hinter den Einsätzen von Jonas Fries und Dominik Wolfsteiner. Beide klagen über Wadenprobleme. Der 24. Spieltag im Überblick: Freitag Heute, 18:30 Uhr FC Würzburger Kickers Würz.Kickers Viktoria Aschaffenburg Aschaffenb. 18:30 live PUSH Heute, 19:00 Uhr SV Wacker Burghausen SV Wacker TSV Buchbach Buchbach 19:00 live PUSH

Heute, 19:00 Uhr SpVgg Unterhaching Haching VfB Eichstätt Eichstätt 19:00 live PUSH

Samstag

Morgen, 14:00 Uhr SpVgg Ansbach Ansbach FV Illertissen Illertissen 14:00 PUSH