Matthias Ostrzolek wird neuer Cheftrainer beim SV Wacker Burghausen

Wacker-Geschäftsführer Andreas Huber (li.) begrüßt Matthias Ostrzolek, der ab Sommer das Amt des Cheftrainers an der Salzach übernimmt. – Foto: SV Wacker

Der SV Wacker Burghausen steht in der Regionalliga Bayern vor einer wenig prickelnden Saison-Endphase ( FuPa berichtete !). In der Liga ist auf Platz neun mehr oder weniger die Luft raus. Alles konzentriert sich nun an der Salzach auf das Totopokal-Halbfinale gegen die Würzburger Kickers am 24. März. Mit einem Pokalsieg - und dem damit verbundenen lukrativen Einzug in in die erste Runde des DFB-Pokals - könnten die Wackerianer die Saison noch retten. Im Hintergrund werden bereits die Weichen für die kommende Spielzeit 2026/27 gestellt. Und da kann der SVW einen Durchbruch auf der wichtigsten Position vermelden:

Ab Sommer 2026 übernimmt A-Lizenz-Inhaber Matthias Ostrzolek das Amt des Cheftrainers bei den Salzachstädtern. Der 35-jährige Ex-Profi brachte es in seiner aktiven Spielerkarriere auf unter anderem 196 Bundesligaeinsätze für den FC Augsburg, Hamburger SV sowie Hannover 96 und fungiert seit Sommer 2023 als Spielertrainer beim Regionalliga-Konkurrenten TSV Schwaben Augsburg. In Burghausen unterschreibt der gebürtige Bochumer einen Zwei-Jahres-Vertrag bis Sommer 2028, wird sich ausschließlich auf die Rolle des Cheftrainers an der Seitenlinie konzentrieren und nicht mehr selbst als Spieler auf dem Platz stehen. Ostrzolek folgt damit auf Lars Bender, der die Vereinsverantwortlichen im letzten Monat darüber informiert hatte, im Sommer getrennte Wege zu gehen, um sich sportlich sowie persönlich neu zu orientieren.

"Wir freuen uns sehr, Matthias Ostrzolek ab Sommer als neuen Cheftrainer in Burghausen begrüßen zu dürfen! Mit der Verpflichtung gewinnen wir einen jungen und ambitionierten Trainer, der gleichzeitig auch unsere sportliche Vision teilt. Matthias bringt als ehemaliger Profi nicht nur wertvolle Spieler-Erfahrungen mit, sondern steht auch für eine moderne Spielphilosophie und hat eine klare Vorstellung von Teamentwicklung. Wir sind deshalb davon überzeugt, dass er hervorragend zu unserem Verein passt, die Mannschaft ab der Saison 2026/2027 maßgeblich voranbringen wird und entscheidend dazu beitragen wird, unsere ambitionierten Ziele in der sportlichen Zukunft zu verwirklichen", erklärt Andreas Huber, Geschäftsführer der Wacker Burghausen Fußball GmbH, in einer Pressemitteilung.