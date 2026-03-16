Reitmaier muss bei den Kickers gehen - Schiele übernimmt Der 42-Jährige hatte erst im vergangenen Sommer den Trainerposten am Dallenberg angetreten +++ Mit Michael Schiele übernimmt ein alter Bekannter von PM/mwi · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Marc Reitmaier ist bei den Würzburger Kickers mit sofortiger Wirkung entlassen worden. – Foto: Wolfgang Zink

Paukenschlag in der Regionalliga Bayern: Marc Reitmaier ist mit sofortiger Wirkung nicht mehr Cheftrainer der Würzburger Kickers. Der Schritt kommt nach zwei Siegen in Folge gegen Aubstadt und den FC Augsburg II für Außenstehende völlig überraschend. Sein Nachfolger steht auch schon fest: Michael Schiele kehrt an den Dallenberg zurück.

"Nach sorgfältiger Analyse der sportlichen Situation wurde dieser Schritt seitens der Kickers beschlossen", informiert der FWK am Montagvormittag in einer Pressemitteilung und schreibt weiter: "Grund für die Trennung ist die bisherige Leistung nach der Winterpause sowie die fehlende Entwicklung der Mannschaft in den vergangenen Wochen. Wir wollen noch einmal alles daransetzen, um die Relegation zur 3. Liga zu erreichen." Würzburgs Vorstandsvorsitzender André Herber und Sportdirektor Sebastian Neumann erklären gemeinsam: "Dieser Schritt ist uns alles andere als leichtgefallen. Wir wissen, wie sehr Marc den Kickers verbunden ist und wie viel Herzblut er in den Verein gesteckt hat. Dennoch sehen wir uns sportlich in der Pflicht, neue Impulse zu setzen. Wir danken Marc für seinen unermüdlichen Einsatz und sein Engagement in den vergangenen Monaten und wünschen ihm für seine persönliche und berufliche Zukunft alles Gute und viel Erfolg."





Michael Schiele war zuletzt bis Sommer 2023 bei Eintracht Braunschweig an der Seitenlinie. – Foto: Christian Kurth