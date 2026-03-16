Reitmaier muss bei den Kickers gehen - Schiele übernimmt

Paukenschlag in der Regionalliga Bayern: Marc Reitmaier ist mit sofortiger Wirkung nicht mehr Cheftrainer der Würzburger Kickers. Der Schritt kommt nach zwei Siegen in Folge gegen Aubstadt und den FC Augsburg II für Außenstehende völlig überraschend. Sein Nachfolger steht auch schon fest: Michael Schiele kehrt an den Dallenberg zurück.
"Nach sorgfältiger Analyse der sportlichen Situation wurde dieser Schritt seitens der Kickers beschlossen", informiert der FWK am Montagvormittag in einer Pressemitteilung und schreibt weiter: "Grund für die Trennung ist die bisherige Leistung nach der Winterpause sowie die fehlende Entwicklung der Mannschaft in den vergangenen Wochen. Wir wollen noch einmal alles daransetzen, um die Relegation zur 3. Liga zu erreichen."
Würzburgs Vorstandsvorsitzender André Herber und Sportdirektor Sebastian Neumann erklären gemeinsam: "Dieser Schritt ist uns alles andere als leichtgefallen. Wir wissen, wie sehr Marc den Kickers verbunden ist und wie viel Herzblut er in den Verein gesteckt hat. Dennoch sehen wir uns sportlich in der Pflicht, neue Impulse zu setzen. Wir danken Marc für seinen unermüdlichen Einsatz und sein Engagement in den vergangenen Monaten und wünschen ihm für seine persönliche und berufliche Zukunft alles Gute und viel Erfolg."
"Michael Schiele steht für Profifußball und eine sportlich erfolgreiche Zeit am Dalle. Wir freuen uns sehr, dass Michael wieder zurück ist", sagt Anteilseigner Dominik Möhler.
Schiele war bereits in der Vergangenheit Trainer der Kickers und führte das Team mit insgesamt 107 Spielen an der Seitenlinie erfolgreich in die 2. Liga. Zuletzt war er bei Eintracht Braunschweig in der 2. Bundesliga tätig. Er bringt die Erfahrung und die Verbundenheit zum Verein mit, um die Mannschaft erneut auf Erfolgskurs zu bringen. Er wird auch gleich die erste Einheit zu Wochenbeginn übernehmen.
"Wir freuen uns sehr, dass Michael wieder zu uns zurückkehrt", so Sportdirektor Sebastian Neumann. "Mit seiner Erfahrung und seinem Wissen kennt er den Verein in- und auswendig und ist genau der richtige Impulsgeber für die verbleibende Saison." Alle bisherigen Co-Trainer bleiben weiterhin im Team und unterstützen Schiele.