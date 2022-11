Der Main-Taunus dominiert die Gruppenliga Der Kreis stellt die derzeitigen acht Top-Teams der Liga +++ Weitere Auswärtsschlappe für Türkischer SV +++ Wörsdorf verliert beim Letzten

Weilbachs Coach Stefan Hoitz war ob der klaren Niederlage zwar angefressen, erkannte den auch in der Höhe verdienten Sieg des Tabellenführers jedoch neidlos an: „Eines der wenigen Spiele, wo wir richtig Lehrgeld zahlen mussten.“ Hochsattler, Kling und der eingewechselte Calosevic hatten bei den Gästen zwar auch gute Gelegenheiten, beim Chancenverhältnis von 11:3 fiel dies jedoch nicht ins Gewicht.

Die Heimelf agierte vor dem Wechsel noch auf Augenhöhe, hatte dreimal gar die Möglichkeit zur Führung. Nach der ersten Höchster Ecke fiel dann das 0:1 und die Bierstadter Köpfe waren unten. „Wir hätten noch Stunden spielen können und hätten auch da nicht getroffen“, hofft Bierstadts sportlicher Leiter Christian Schirmer in der Winterpause mit zwei bis drei Zugängen auf neue Akzente. Höchst stand weiter tief in der Defensive und zeigte mit drei Kontertoren eindrucksvoll, wie es geht.

Walsdorf war beim schnellen Hadamarer Kopfballtreffer noch nicht im Bilde, fand dann aber zum Spiel und hatte deutlich mehr Ballbesitz. Die Hessenliga-Reserve hätte dann allerdings bei zwei Alu-Treffern kurz vor und nach der Pause erhöhen können. Zehn Minuten vor dem Abpfiff war dann Lukas Ernst nach einer Flanke zur Stelle und sicherte seinem Team zumindest einen Teilerfolg. „Hadamar setzt alles daran, um mit einem Dreier eine Aufholjagd zu starten, wir wollten aber auch gewinnen. In der zerfahrenen Partie war das Resultat dann wohl gerecht“, so Walsdorfs Karl Urban.

Nachdem der TSV wieder mal in der Anfangsphase nicht aufmerksam war, musste man einem 0:2 hinterherlaufen. Bis zur Pause agierten die Gäste dann auf Augenhöhe, ehe Akim Arndt Gelb-Rot sah (41.) und seinem Team damit alle Punkt-Hoffnungen nahm. „Das war zum zweiten Mal in kurzer Zeit, dass Akim innerhalb von ein paar Minuten zweimal Gelb sah“, war TSV-Chef Ilkay Candogan nicht gut auf seinen Angreifer zu sprechen. Nach Wiederanpfiff ging der Auswärtsspuk der Türken dann weiter: „Niederhöchstadt machte uns vor, wie neunzig Minuten kämpfen aussieht“, sieht Candogan bei seinem TSV hier Verbesserungsbedarf.

„Irre, was der Liederbacher Keeper Patrick Rühl alles gehalten hat“, war für Diedenbergens sportlichen Leiter Jürgen Malter damit die wesentliche Geschichte des Spiels schnell erzählt. Während Milicic, Derevenko und Wartusch mit besten Gelegenheiten am Tausendsassa im VfB-Tor scheiterten, zeigten die Gäste bei ihren wenigen Chancen, wie es funktioniert. Da nutzte den Platzherren auch ein Sam Wartusch in Bestform wenig. „Zumindest einen Punkt hatten wir uns allemal verdient“, sieht Malter die Gäste immer noch als einen Aufstiegsaspiranten.

Simon Schaef brachte Hornau bereits in der fünften Minute in Front. Nach der Pause erhöhten die Gäste nach der Pause in Front. Dennis Wohl und Felix Erbe stellten den Endstand her.