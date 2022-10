Der Letzte Barbing siegt gegen Pfatter Sarching setzt Siegeszug fort +++ Kuriose Schlussphase in Aufhausen und Alteglofsheim

Harting – Moosham 0:2

Schiedsrichter: Jürgen Jaenke. Tore: 0:1 Matthias Buchner (31.), 0:2 Michael Jäger (48.). Der SV Moosham sicherte sich im letzten Vorrundenspiel die Punkte 15, 16 und 17. Harting bleibt mit zehn Punkten in der Abstiegsregion stecken. SVM-Coach Tobias Peter war zufrieden: „Ein verdienter und fast nie gefährdeter Sieg. Schön, dass wir zum zweiten Mal in Folge die Null halten konnten.“

Barbing – Pfatter 3:2

Schiedsrichter: Hubert Schmidt. Tore: 0:1 Fabian Biederer (10.), 1:1 Daniel Müller (48.), 2:1 Tobias Zellmer (67.), 3:1 Marco Dürschl (75.), 3:2 Manuel Solleder (85.). Barbing (8) bleibt zwar Letzter, konnte aber den Rückstand auf das rettende Ufer vermindern. Pfatter (14) kassierte die fünfte Niederlage. „Wir gingen früh und verdient in Front, stellten dann aber das Spielen ein. Durch individuelle Fehler haben wir Barbing zum Toreschießen eingeladen. Leider hat es nur noch zum Anschlusstreffer gereicht. Zum negativen Ergebnis kamen leider mit Meyerhofer und Zweckerl noch zwei Langzeitverletzte dazu. In der Hinrunde blieben wir weit hinter unseren Erwartungen zurück“, so ein enttäuschter Marco Hahn, seines Zeichens sportlicher Leiter des SVP.

Tegernheim II – Peising/Bad Abbach II 1:0

Schiedsrichter: Simon Rauschendorfer. Tor: Marc Röhrl (18. Elfmeter). Tegernheim II (16) stärkte seine Position im gesicherten Mittelfeld. Dort ist auch Peising (17) zu finden. FCT-Trainer Sebastian Greiner war zufrieden: „Ein verdienter Sieg. Wir waren die bessere Mannschaft und hätten eigentlich höher gewinnen müssen. Der Dreier war extrem wichtig.“ SG-Coach Daniel Maaske: „Ein schwaches Kreisklassenspiel, das Tegernheim verdient gewonnen hat. Aufgrund vieler Ausfälle auf unserer Seite, konnten wir nicht genug entgegensetzen.“

Alteglofsheim – Donaustauf II 3:1

Schiedsrichter: Peter Kulak. Tore: 0:1 Daniel Heigl (38.), 1:1 Moritz Sigmund (82.), 2:1 Moritz Sigmund (87.), 3:1 Marcel Hillebrand (90.+3). Der TSV Alteglofsheim (18) zog an Punkten gleich mit dem SV Donaustauf II (18). TSV-Trainer Manuel Lublow, der einen Sieg gegen sein Ex-Team feiern durfte: „Ein verdienter Sieg. Die erste Halbzeit war ausgeglichen, danach war Stauf etwas am Drücker. Ab der 60. Minute waren wir klar besser und erspielten uns viele Chancen.“ In der ersten Halbzeit gingen wir durch ein Geschenk in Führung und hatten das 2:0 auf dem Fuß. Kurz vor dem Seitenwechsel bewahrte unser Keeper uns vor dem Ausgleich. In den ersten Minuten der zweiten Halbzeit hätten wir den Deckel draufmachen müssen. Ab der 60. Minute gaben wir das Spiel aus der Hand und ließen zweikampfstarke Gegner ins Spiel zurückkommen. Insgesamt war es kein unverdienter Sieg des TSV“, resümiert SVD-Trainer Stefan Stiegler.

Oberndorf/Matting – Großberg 1:1

Schiedsrichter: besim Hisenaj. Tore: 0:1 Stefan Ellinger (9.), 1:1 Mario Trübswetter (44.). Zeitstrafen: Benedikt Martan (38. Großberg), Christian Grasser (85. Oberndorf). Herbstmeister Großberg (34) sicherte sich beim Zweiten in Oberndorf (27) immerhin einen Zähler vor 250 Zuschauern. „Ein gerechtes Unentschieden in einem guten Kreisklassenspiel. In der ersten Halbzeit war Großberg besser, in der zweiten wir. Pech hatten wir mit einem Latten- und einem Pfostentreffer. Eine gute Leistung zeigte auch der Unparteiische“, so SG-Coach Christian Eisvogel. „Insgesamt ein gerechtes Unentschieden. Die Partie hätte gut und gerne auch 3:3 enden können. In der zweiten Halbzeit vergaben Morell für Oberndorf, Petermann und Petrik für uns noch beste Möglichkeiten“, blickt Großberg-Coach Christoph Gieler zurück.

Sarching – Mötzing 4:0

Schiedsrichter: Fabian Wystotzki. Tore: 1:0 Moritz Winter (2.), 2:0 Moritz Winter (35.), 3:0 Lukas Stöckel (51.), 4:0 Sebastian Bischoff (68.). Der SV Sarching (23) befindet sich in einem Lauf und hat trotz des schwachen Starts gute Chancen auf Rang zwei. Mötzing (12) hat einen Zähler Vorsprung auf die Abstiegsregion. „Alles in allem geht der Sieg auch in dieser Höhe in Ordnung. Weitestgehend hatten wir das Spiel im Griff. Kämpferisch und läuferisch bin ich zufrieden, spielerisch nicht“, erklärt SVS-Spielertrainer Florian Wagner.

Aufhausen – Labertal 1:3

Schiedsrichter: Martin Winkler. Tore: 1:0 Lukas Menacher (3.), 1:1 Michael Gerl (88.), 1:2 Jonas Hinreiner (90.), 1:3 Benedikt Forster (90.+4). Rot: Daniel Dettenkofer (87. Aufhausen). Der FC Labertal (11) sicherte sich durch drei Treffer in der Schlussphase den Sieg. Aufhausen ist mit 17 Punkten im Mittelfeld der Tabelle zu finden. „Leider verloren. Wir haben ein halbes Dutzend an Großchancen ausgelassen. Wenn wir das 2:0 nachlegen, gewinnen wir die Partie. Nach einer unberechtigten Roten Karte gegen uns haben wir den Faden verloren. Schade, aber so ist Fußball. Trotzdem eine tolle Vorrunde meiner Mannschaft“, erklärt TSV-Trainer Philipp Jann. „Trotz der späten Tore ein verdienter Sieg, weil wir die bessere Mannschaft waren. Wir haben gut gekämpft, einen Rückstand umgebogen und uns in der Schlussphase noch mit drei Punkten belohnt. Die Partie war hitzig und hart umkämpft. Aufhausen kassierte wegen einer Tätlichkeit Rot“, freut sich FCL-Abteilungsleiter Stefan Cerny, der aus Personalmangel selbst im Tor stand.

