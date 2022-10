Der Kapitän schwört den MSV auf Abstiegskampf ein Oberliga Niederrhein: "Wir müssen jetzt weiter Gas geben", fordert Kapitän Samir Azirar.

Es gibt bei den Oberliga-Fußballern des MSV Düsseldorf nur zwei Spieler, die in dieser Saison in allen 13 Spielen auf dem Platz standen. Da ist zum einen Ex-Profi Assani Lukimya, der in der Sturmspitze gesetzt ist und bis auf ein Spiel immer von Anfang an spielte. Zum anderen ist da Samir Azirar, der in dieser Saison schon in der Abwehr und im Mittelfeld eingesetzt wurde. „Ich mag es auf jeder Position zu spielen – auf der ,Sechs‘ aber am liebsten“, verrät Azirar.