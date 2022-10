Der FC Wädenswil will mit Pappone in die 2. Liga zurück Drittligist bestimmt neuen Trainer

Der FC Wädenswil will mit Francesco Pappone als Trainer wieder zurück in die Spur.

Der 48-Jährige tritt sein Amt per Anfang 2023 beim ambitionierten Drittligisten an. Pappone verfüge über eine fundierte Grundausbildung im Traineramt und habe bereits viele erfolgreiche Erfahrungen mit Mannschaften aus der 2. Liga gemacht, schreibt der Klub in einer Mitteilung. Ausserdem kenne er den Regionalfussball am linken Zürichseeufer wie kein Anderer.

Tatsächlich hatte Pappone schon Trainerfunktionen bei Horgen und Thalwil inne. In der Stadt Zürich war er bei Wollishofen und Red Star tätig. Bei letzterem Klub als Sportchef.

Bis im Mai noch bei Lachen/Altendorf

Zuletzt coachte Pappone den FC Lachen/Altendorf von Ende 2016 bis im letzten Mai, und etablierte den Verein in dieser Zeitspanne in der 2. Liga interregional.

Kein Geheimnis aus seinen Ambitionen macht auch der FC Wädenswil. Man ist überzeugt mit Pappone einen kompetenten und engagierten Trainer angestellt zu haben, der das Potenzial der ersten Mannschaft voll ausschöpfen kann und diese baldmöglichst wieder in die 2. Liga bringen wird, betont der Klub abschliessend.

