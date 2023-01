Der ETB siegt im Testspiel beim TuS 05 Sinsen Oberliga Niederrhein: Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat das Testspiel gegen den TuS 05 Sinsen mit 3:1 gewonnen.

Der Fußballoberligist ETB Schwarz-Weiß Essen hat sein erstes Freundschaftsspiel in diesem Jahr gewonnen. Nachdem die Mannschaft von ETB-Coach Damian Apfeld beim ersten Testspiel vor einer Woche beim Regionalligisten 1. FC Bocholt noch als Verlierer den Platz verlassen musste, konnte sie am Sonntag einen verdienten 3:1-Erfolg beim Westfalenligisten TuS 05 Sinsen für sich verbuchen. Fast genau ein Jahr nach seinem schweren Kreuzbandriss konnte Emre Kilav heute endlich wieder sein Comeback für den ETB feiern.

Die Schwarz-Weißen zeigten beim Test gegen den TuS 05 Sinsen eine starke erste Halbzeit und waren in der Defensive äußerst sicher und ließen nichts zu. ETB-Keeper Stefan Jaschin war in der ersten Halbzeit quasi beschäftigungslos. Die 1:0-Führung für den ETB konnte dann in der 26. Spielminute Neuzugang Bubakarry Fadika erzielen. Labinot Kryeziu hatte sich auf der rechten Seite gut durchgesetzt und seine Flanke fand Fadika, der dann per Dropkick in den rechten Winkel traf. Im Anschluss hatte Stürmer Clinton Williams noch zwei sehr gute Möglichkeiten, aber einmal scheiterte er am Innenpfosten und bei der anderen Gelegenheit konnte sich TuS-Torhüter Julian Jaworek mit einer starken Parade auszeichnen.

In der zweiten Halbzeit kamen die Schwarz-Weißen sehr gut aus der Kabine und konnten keine fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff bereits das 2:0 erzielen. Fadika passte den Ball gut zu Williams, der sein Laufduell gegen Ex-ETB-Spieler Mick Nabrotzki gewinnen konnte. Dann legte er den Ball quer und Bilal Akhal konnte das runde Leder zum zweiten Gästetor einschieben (50.). Nach circa einer Stunde verloren die Essener etwas den Faden und die Gastgeber kamen stärker nach vorne und hatten Möglichkeiten nach Standardsituationen. In der 63. Minute gelang den 05ern dann auch der Anschlusstreffer zum 1:2. Nach einer Balleroberung schaltete Sinsen schnell um und Yusuf Keskin konnte für sein Team verkürzen. Kurz vor Schluss sorgten die Schwarz-Weißen dann für die Entscheidung: Bünyamin Sahin hatte sich klasse auf der linken Seite mit einem Dribbling durchgesetzt, legte den Ball dann gut quer und der mitgelaufene Labinot Kryeziu konnte erfolgreich zum 3:1-Endstand abschließen (89.).

Das sagt Damian Apfeld zur Partie

Damian Apfeld (ETB SW Essen): „Die erste Halbzeit war sehr rund von uns. Wir haben da eine ansprechende Leistung gezeigt und den Ball gut laufen lassen. Auch gegen den Ball haben wir sehr aggressiv gespielt. Wir haben den Gegner überhaupt nicht zur Entfaltung kommen lassen und standen hinten sehr sicher. Sinsen konnte sich keine Torchance erarbeiten, da wir alles vorher wegverteidigt haben. Mit den ersten 60 Minuten war ich insgesamt heute sehr zufrieden, danach ist unser Spiel dann etwas abgeflacht. Alle waren aber heute gut in Bewegung und es hat sich zum Glück kein Spieler verletzt. Der ein oder andere musste heute nach langer Zeit mal wieder über 90 Minuten ran. Wir können mit dem heutigen Testspiel sehr gut leben.“

ETB SW Essen: Jaschin (62. Abid-Eddine) – Kryeziu, Kubina, Lach, Sahin – Matten (46. Tietz), Akhal – Fadika, Özbayrak (62. Reichardt), Gotzeina (46. Ugrekhelidze) – Williams (62. Kilav)

Schiedsrichter: Dominic Nosing

Tore: 0:1 Fadika (26.), 0:2 Akhal (50.), 1:2 Keskin (63.), 1:3 Kryeziu (89.)