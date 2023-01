Der 1. FC Bocholt leiht Sascha Voelcke von Rot-Weiss Essen aus Der Regionalligist 1. FC Bocholt hat Sascha Voelcke vom Drittligisten Rot-Weiss Essen verpflichtet. Der 20-Jährige wechselt bis Saisonende auf Leihbasis an den Bocholter Hünting.

Der Regionalligist 1. FC Bocholt will in der Rückründe möglichst frühzeitig den Klassenerhalt schaffen. Kaderplaner Marcus John würde im Winter gerne einen Flügelspieler sowie einen Sechser verpflichten. Der erste Neuzugang wurde nun an Land gezogen.