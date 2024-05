Denkwürdiger Meerbusch-Sieg, Ratingen lebt, Sonsbeck deklassiert TVD

Germania Ratingen 04/19 – FC Büderich 3:1 Germania Ratingen 04/19: Dario Ljubic, Luca Paura (72. Yassin Merzagua), Bo Lasse Henrichs, Philipp Baum, Daniel Nesseler, Erkan Ari, Emre Demircan (90. Birol Can Adibelli), Gianluca Silberbach, Ali-Can Ilbay (83. Tim Potzler), Moses Lamidi (83. Georgios Touloupis), Ali Hassan Hammoud (72. Edwin Ramirez) - Trainer: Martin Hasenpflug FC Büderich: Justin Möllering, Aljoscha Franzen (73. Abdelkarim Afkir), Marvin Commodore (33. Moritz Holz), Ibrahim Kanat, Jannik Stevens, Dennis Schreuers (73. Jan Niklas Kühling), Leon Jonah Lepper, Kevin Weggen, Brian Schwechel, Jimmy Can Atila (83. Bünyamin Dogan), Joel Agbo (62. Antonio Munoz-Bonilla) - Trainer: Sebastian Siebenbach - Trainer: Torsten Schedler Schiedsrichter: Emircan Kandemir (Duisburg ) - Zuschauer: 302 Tore: 1:0 Ali Hassan Hammoud (54.), 2:0 Moses Lamidi (58.), 2:1 Leon Jonah Lepper (81.), 3:1 Georgios Touloupis (90.+3) Gelb-Rot: Antonio Munoz-Bonilla (65./FC Büderich/)

Ratingen 04/19 hat seine Misere beendet und das so wichtige Heimspiel gegen den FC Büderich mit 3:1 gewonnen. Die Gäste, formstärkstes Team der Liga, kamen in der Schlussphase zwar nochmal ran, aber Georgios Touloupis machte in der Nachspielzeit im ersten Spiel unter Frank Zilles - Martin Hasenpflug ist bekanntlich zurückgetreten - alles klar. Damit schiebt sich Ratingen auf den Aufstiegsplatz, Rang drei, der KFC Uerdingen spielt nämlich erst in der kommenden Woche gegen den ETB.

Das ist der nächste Spieltag

31. Spieltag

Mi., 17.04.24 19:30 Uhr 1. FC Kleve - SV Sonsbeck

Sa., 04.05.24 18:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - Mülheimer FC 97

Sa., 04.05.24 18:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Sportfreunde Hamborn 07

So., 05.05.24 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - VfB 03 Hilden

So., 05.05.24 15:00 Uhr VfB Homberg - Germania Ratingen 04/19

So., 05.05.24 15:00 Uhr TVD Velbert - TSV Meerbusch

So., 05.05.24 15:30 Uhr FC Büderich - SpVg Schonnebeck

So., 05.05.24 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - DJK Adler Union Frintrop

