Schonnebeck schlägt auch Baumberg: Wird es im Titelrennen spannend?

Wie schon beim 6:0 gegen Ratingen 04/19 hat die SpVg Schonnebeck auch gegen Baumberg stark begonnen. Simon Skuppin brachte die Gastgeber in Führung (18.), ehe ein Doppelschlag für den 3:0-Pausenstand sorgte: Calvin Küper (39.) und Lukas Korytowski (42.) schockten die Gäste vor dem Seitenwechsel, allerdings zerbrachen die Sportfreunde nicht, sondern arbeiteten am Comeback. Günter Mabanza (51.) und Robin Hömig (53. Foulelfmeter) antworteten ihrerseits mit zwei schnellen Treffern, doch in der Folge schwächte sich der Spitzenreiter, weil Isaac Kang vom Platz flog (75.).