Deggendorf: Seidl geht im Sommer von Bord Der Coach des Landesligisten macht am Saisonende Schluss +++ Nachfolge noch unklar

Die SpVgg GW Deggendorf muss sich um einen neuen Übungsleiter umsehen: Thomas Seidl wird seinen Vertrag beim Landesligisten nicht verlängern. Der 43-Jährige steht seit zweieinhalb Jahren auf der Kommandobrücke der Grün-Weißen. Unter der Regie des gebürtigen Waidlers, der seit 2018 im Landkreis Deggendorf wohnt, wurden die Mannen um Kapitän Niklas Hauner in der Vorsaison Meister der Bezirksliga West und Pokalsieger im Fußballkreis Ost. Matic, Zach und Kameraden wurden zudem Regionalsieger beim Erdinger Meistercup und gewannen vor drei Wochen den hochkarätig besetzten SAR-Hallencup. Zwischen 2005 und 2009 stand Seidl bereits als Nachwuchscoach in Diensten der Donaustädter. Wer das Deggendorfer Team in der Spielzeit 2023/2024 anleiten wird, steht noch nicht fest.

"Als ich im Sommer 2020 als Trainer zur SpVgg GW zurückgekehrt bin, war es unser gemeinsames Ziel, eine Mannschaft zu formen, die in der Bezirksliga vorne mitspielen kann. Dass wir letzte Saison mit einer ganz jungen Truppe den Aufstieg geschafft haben, war ein absolutes Highlight meiner mittlerweile doch schon ziemlich langen Trainerlaufbahn. Ohne großes Blabla, dafür mit viel Fleiß und einer beeindruckenden Mentalität haben die Jungs etwas geschafft, was im Vorfeld wohl von kaum jemand für möglich gehalten wurde. Vor dieser Spielzeit hatten wir schwerwiegende Abgänge zu verkraften, trotzdem haben wir bisher eine ordentliche Runde gespielt, auch wenn uns hinten raus ziemlich die Luft ausgegangen ist. Ich werde in den nächsten Wochen und Monaten alles in meiner Macht stehende dafür tun, dass wir die Liga halten und bin überzeugt, dass wir das auch packen. Dann werde ich mich verabschieden, denn ich bin der Meinung, dass im Sommer ein passender Zeitpunkt für eine Veränderung ist“, sagt Seidl, der Verantwortliche und Spieler in den höchsten Tönen lobt: "Die Mannschaft hat einen prima Charakter, auch im Trainerteam passt es zu 100 Prozent. Dominik Schmöller, Michael Faber und Manfred Winter sind richtig gute Leute. Ganz besonders hervorheben möchte ich die Zusammenarbeit mit Andi Schäfer. Wie er mich unterstützt und was er für den Verein tagtäglich ehrenamtlich leistet, ist herausragend. Nicht vergessen möchte ich Franz Liebl, der mich 2005 als Nachwuchstrainer an die Trat geholt hat und der mittlerweile die gute Seele des Vereins ist. Das sind Menschen, die ich sehr schätze.“