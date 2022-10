De Prato gerät nicht in Panik: "Werde in Ruhe weiterarbeiten" TSV Grünwald im Abstiegskampf

Anständige Leistungen in positive Ergebnisse umzumünzen: Das gelang dem TSV Grünwald in den vergangenen zwei Monaten zu selten.

Das bestätigt sich beim Blick auf die Tabelle: Die Grünwalder haben als Drittletzter zwar nur drei Zähler Abstand zum rettenden Ufer. Doch von den Teams, die sich auf den hinteren Nichtabstiegsplätzen tummeln, wie Unterföhring oder Karlsfeld, mag man immer noch nicht so recht glauben, dass sie wirklich abstürzen könnten, man wartet förmlich darauf, dass sie nach oben durchstarten. De Prato rechnet auch den Vorletzten aus Schwaig zu dieser Kategorie. Doch je länger die Kehrtwende bei den Konkurrenten ausbleibt, desto besser für sein Team, glaubt er: „Das sind Mannschaften, die sich nicht im Abstiegskampf gesehen haben. Wir sind es ja von der letzten Saison gewohnt.“

Das 2:3 in Holzkirchen vor einer Woche hat de Prato das alte Problem seiner Elf wieder deutlich vor Augen geführt: „Wir müssen offenbar fünf, sechs Tore schießen, damit wir drei kassieren können und trotzdem als Sieger vom Feld gehen.“ Dabei stand die Abwehr der Grün-Weißen in dieser Partie grundsätzlich eigentlich gut, wie der Trainer betont: „Wir haben ein ordentliches Auswärtsspiel gemacht, vor allem auch unsere Innenverteidiger Luis Heinzlmeier und Marc Koch. Das gibt mir Hoffnung, dass wir uns auf Dauer stabilisieren. Nur haben wir keine Zeit.“

Deshalb behält der TSV-Coach das Klassement zwar aufmerksam im Blick, nervös machen lässt er sich dadurch aber nicht: „Ich werde in Ruhe weiterarbeiten. Panik ist für mich nie eine Option.“ Zumal seine Spieler richtig mitziehen: „Wenn ich sehe, wie die Mannschaft im Training diese Woche gearbeitet hat: Da kann ich als Trainer zufrieden heimgehen. Die Frage ist aber, wie sie es aufs Feld bekommen, ob sie den Mut mitnehmen, wenn es um Punkte geht.“

Vor allem gegen einen Gegner, der zweifellos zu den positiven Überraschungen der Liga zählt, zumindest in der allgemeinen Wahrnehmung. Für de Prato kommt der vierte Rang des Aufsteigers aus Forstinning, dessen Torverhältnis von 20:19 für eine kompakte Defensive spricht, hingegen nicht völlig unerwartet: „Ich habe unter ihrem Trainer Ivica Coric vier Jahre in Kirchheim gespielt und kenne auch den einen oder anderen Spieler. Es ist eine gut organisierte Mannschaft, die schon lange zusammenspielt. Dort wird sehr ordentliche Arbeit geleistet, sonst kannst du als Aufsteiger auch nicht in der Landesliga vorne dabei sein.“ Wenig Möglichkeiten hat der Coach indes bei der Aufstellung: Allein aus der Startelf der Vorwoche fehlen mit Marco Bornhauser (lange feststehender privater Termin), Fabian Traub, Marc Koch (beide krank) und Harouna Boubacar (Leistenprobleme) voraussichtlich vier Mann. um