„Davon haben wir uns leider nicht mehr erholt“ – Doppelschlag leitet Pasinger Kantersieg ein

Die Fußball-Frauen des SC Baldham-Vaterstetten haben in der Kreisliga 01 (München) eine deutliche Heimniederlage einstecken müssen. Der SCBV unterlag dem Tabellenzweiten, der DJK Pasing, mit 1:6 (1:2) Toren und bleibt das Schlusslicht.

Eigentlich hatte die Partie aus Baldhamer Sicht vielversprechend begonnen. Denn Valentina Schmidt (25.) brachte das Team von Stefan Schunck in der ersten Hälfte in Front. „Wir haben es in der ersten halben Stunde richtig gut gemacht“, lobte der Trainer seine Elf.