Das war der 9. Spieltag in der Bezirksliga Liveticker, Daten, weitere Informationen: Hier gibt es den Überblick über den Spieltag der Bezirksligen am Niederrhein - 7. bis 9. Oktober 2022.

Hier gibt es alle Informationen zum 9. Spieltag in den Bezirksligen am Niederrhein. Per Klick auf einer Spielpaarung landet ihr direkt bei den Partien samt Liveticker und weiterführender Informationen. Im Anschluss der Spiele gibt es hier einen Überblick.

10. Spieltag So., 16.10.22 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - TSV Urdenbach So., 16.10.22 15:00 Uhr TSV Eller 04 - FC Kosova Düsseldorf So., 16.10.22 15:00 Uhr DJK Gnadental - VdS 1920 Nievenheim So., 16.10.22 15:00 Uhr SC Unterbach - VfL Jüchen-Garzweiler So., 16.10.22 15:00 Uhr TuS Gerresheim - SG Rommerskirchen-Gilbach So., 16.10.22 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - TV Kalkum-Wittlaer So., 16.10.22 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - TSV Bayer Dormagen So., 16.10.22 15:30 Uhr VfL Benrath - Lohausener SV

10. Spieltag Fr., 14.10.22 20:15 Uhr SSV Germania Wuppertal - BV Burscheid So., 16.10.22 15:00 Uhr ASV Mettmann - SC 08 Radevormwald So., 16.10.22 15:15 Uhr SC Ayyildiz Remscheid - 1. Spvg. Solingen Wald 03 So., 16.10.22 15:15 Uhr SSV Bergisch Born - SV Solingen 08/10 So., 16.10.22 15:30 Uhr SV Bayer Wuppertal - Dabringhauser TV So., 16.10.22 15:30 Uhr TSV Solingen - TSV Ronsdorf So., 16.10.22 15:30 Uhr HSV Langenfeld - Sportfreunde Baumberg II So., 16.10.22 15:30 Uhr BV Gräfrath - SSV Berghausen

10. Spieltag So., 16.10.22 15:00 Uhr SC Waldniel - Hülser SV So., 16.10.22 15:30 Uhr SV Vorst - TSV Meerbusch II So., 16.10.22 15:30 Uhr TuRa Brüggen - VfB Uerdingen So., 16.10.22 15:30 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SSV Grefrath 1910/24 So., 16.10.22 15:30 Uhr SC Schiefbahn - SV Lürrip So., 16.10.22 15:30 Uhr TuS Wickrath - ASV Einigkeit Süchteln II So., 16.10.22 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Teutonia Kleinenbroich So., 16.10.22 15:30 Uhr DJK/VfL Giesenkirchen - DJK VfL Willich

10. Spieltag Fr., 14.10.22 20:00 Uhr Viktoria Goch - Alemannia Pfalzdorf Sa., 15.10.22 16:00 Uhr GSV Moers - VfL Repelen Sa., 15.10.22 17:00 Uhr SV Rindern - SV Straelen II So., 16.10.22 15:00 Uhr TSV Weeze - VfB Homberg II So., 16.10.22 15:00 Uhr TuS Xanten - VfL Tönisberg So., 16.10.22 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 So., 16.10.22 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV Budberg So., 16.10.22 15:30 Uhr FC Aldekerk - Kevelaerer SV

SC Buschhausen 1912 – Mülheimer SV 07 2:5

SC Buschhausen 1912: Sascha Hufmann (46. Dustin Schneider), Rouven Link (68. Yousef Waiso), Daniel Baerwald, Kevin Marzotko, Robin Kerff, Sven Buil, Francesco Letini (65. Mohamed Magdy Mohamed Abdelhamid), Tim Coers (50. Christian Schäumer), Dustin Grasse (46. Vacaba Camara), Patrick Mohr, Timo Hendel - Trainer: Sven Adamietz

Mülheimer SV 07: Nikolas Schepe, Robin Tschierske (60. Lennard Kaiser), Jan Zuweis, Enes Bayram, Ben Hampel, Nico Rymarczyk (88. Elias Benedikt Schnell), Benjamin Käsch, Robin Götze, Meik Kunz, Abdoulaye Sall, Marvin Ellmann - Trainer: Dimitri Steininger - Trainer: Daniel Dentgen

Schiedsrichter: Thomas Verrieth (Kleve) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Patrick Mohr (13.), 1:1 Marvin Ellmann (30.), 1:2 Nico Rymarczyk (55.), 1:3 Marvin Ellmann (68.), 2:3 Timo Hendel (70.), 2:4 Abdoulaye Sall (85.), 2:5 Marvin Ellmann (88.)



SC 1920 Oberhausen – Schwarz-Weiß Alstaden 2:2

SC 1920 Oberhausen: Efe Özkan, Ludwig Kofo Asenso, Ridwan Yakubu Usmanu, Dogan Yildiz (79. Mohamad Ali Abou Hamad), Bülent Demirci, Elvis Prince Grohmann, Ümit Ertural, Abdelaziz Boukdir (64. Ertunc Turan), Amer Aldairiah (64. Inoc Nkrumah), Timur Ertural (91. Justin Kotermann), Yusuf Allouche - Trainer: Riad Jabeur

Schwarz-Weiß Alstaden: Alexander Krobok, Marcel Knizik, Aaron Langen, Alessandro Falcone (79. Marvin Dipold), Pascal Nockmann (55. Fabio Saporito), Danny Walkenbach, Justin Wzietek (64. Levin Jubt), Sven Konarski, Raphael Steinmetz, Patrick Szovan - Trainer: Dennis Prangenberg - Trainer: Raphael Steinmetz

Schiedsrichter: k.A. - Zuschauer: 350

Tore: 0:1 Aaron Langen (39.), 0:2 Alessandro Falcone (51.), 1:2 Ümit Ertural (66.), 2:2 Ludwig Kofo Asenso (90.+5)



DJK Arminia Klosterhardt II – Viktoria Buchholz 1:4

DJK Arminia Klosterhardt II: Luis Schneider, Marcel Wroblewski (80. Marius Broß), Jannik Bystron, Maurice Brands, Kevin Ritter, Jens Bergforth (84. Randy Tamufor Atanga Akwen), Yevhenii Belmach (75. Simon Steinberg), Abdul Akim Tholley, Marc Walenciak (70. Tobias Quast), Eliezer Mazala, Kuon Terazawa (58. Can Kilic) - Trainer: Christian Dahlbeck

Viktoria Buchholz: Timo Mohr, Marc Jean Lacroix (46. Timo Hönervogt), Louis Feldkamp, Philipp Kuschel, Philipp Schmitt, Thomas Kirsch (57. Gianluca Altomonte), Tobias Eickmanns, Marcel Bockting, Tom Straub, Yves Mumpa Mbo, Lars Mrozek (77. Pascal Schmitt) - Trainer: Göksan Arslan

Schiedsrichter: Adrian Liebetrau () - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Tom Straub (12.), 0:2 Tobias Eickmanns (20.), 1:2 Afiz Tholley (32.), 1:3 Tom Straub (56.), 1:4 Lars Mrozek (77.)



Sportfreunde Königshardt – Duisburger FV 08 1:2

Sportfreunde Königshardt: Kevin Luft, Moritz Wegener (75. Aras Nayyef Ausif), Nico Nachtigall (82. Danny Perenz), Pascal Wickert, Denis Karic, Nils Wehran (71. Arlind Hasani), Marvin Telke, Phillipp Klempel, Charalambos Pommer (82. Okan Al), Danny Perenz, Tristan Joel Müller - Trainer: Norman Seitz

Duisburger FV 08: Burak Güner, Miche-Joel Makomé-Mabouba, Burak Demir (75. Can Batikan Mert Uzun), Erkut Ay, Yüksel Kilic (63. Ekrem Duljaj), Kayhan Erol, Enes Balci (59. Enes Bilgin), Eren Sönmez, Mert Kefeli (63. Egzon Krasniqi), Burak Öktem, Ahmed Can Simsek (90. Furkan Taskan) - Trainer: Mehmet Özer - Trainer: Musa Celik

Schiedsrichter: Dominic Alexander Windolph - Zuschauer: 78

Tore: 0:1 Kayhan Erol (29.), 0:2 Ahmed Can Simsek (35.), 1:2 Tristan Joel Müller (53.)



VfB Speldorf – TuS Mündelheim 3:0

VfB Speldorf: Felix Kersten, Philipp Bartmann, Marvin Hohensee, Lars Gronemann (84. Joschka Hinrichs), Pierre Kanzen, Lukas Mühlenfeld, Vincent Aretz, Athanasios Tsourakis (57. Fabian Schürings), Maximilian Fritzsche (84. Milan Macar), Janis Timm, Kevin Mouhamed (75. Osman Ardic) - Trainer: Julien Schneider

TuS Mündelheim: Jonas Buschmann, Yannic Geiss, Riad Bouanan, Andre Schröder, Kevin Kimpel, Philipp Julian Schneider, Kenneth Geiss, Ibrahima Sall, Max Bausch, Thomas Liolios, Aaron Urban - Trainer: Mustafa Öztürk

Schiedsrichter: Keine Angabe () - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Janis Timm (35.), 2:0 Kevin Mouhamed (44.), 3:0 Janis Timm (79.)



FC Sterkrade 72 – GSG Duisburg 3:3

FC Sterkrade 72: Jannis Heins, Eduard Kress, Ian Kohlgruber, Berkay Miyanyedi (46. Marvin Stanczyk), Lars van Gelder, Ensar Yildiz, Okan Aslantin (69. Michel Hilgert), Maurice-Joel Finke (46. Anel Mujezinovic), Maxime-Aurele Finke (69. Baris Con), Hürkan Kindac (89. Paul Overhoff), Ugochukwu Akubuike - Trainer: Michael Neumann

GSG Duisburg: Rene Bloch, Andrees Minta, Dustin Wölke, Yannik Schürmann, Nicola Serra (69. Kevin Kirchner), Florian Witte, Thilo Körperich, Johannes Brors (81. Burak Karakum), Essowavana Gbegouni (43. Kevin Sonneveld), George Michael Wiedemann, Nici Jan Motzkuhn - Trainer: Dietmar Schacht

Schiedsrichter: Dennis Klösters (Goch) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Florian Witte (24.), 0:2 Dustin Wölke (27.), 1:2 Anel Mujezinovic (50.), 1:3 George Michael Wiedemann (52. Foulelfmeter), 2:3 Anel Mujezinovic (66.), 3:3 Ugochukwu Akubuike (76.)



SV Rot-Weiss Mülheim – Duisburger SV 1900 5:2

SV Rot-Weiss Mülheim: Maurice Riehle, Lukas-Maximilian Pein, Can Hotoglu, Eren Ates (71. Arif Tunahan Ot), Eugene Asamoah, Silas Baffour, Emre Parlakoglu (90. Pierre Hirtz), Fabian Nitsch, Oktay Cinar, Tekin Mang (78. Kwabena Fobiri), Steven Tonski (79. Julian Kopka) - Trainer: Thomas Cvetkovic

Duisburger SV 1900: Jann Singh (46. Avdulla Krasniqi), Simon Kouam Kengne, El Hassan Lahjar, Gracjan Adamowicz, Jasin El Ouarti (46. Torun Can Gül), Philip Stürz, Hayate Abe, Princely Ngantoh, Samet Mantratzi, Basel Mohammad Almostafa, Marcos Antonio da Silva (64. Sharon Musa) - Trainer: Volker Hohmann

Schiedsrichter: Sinan Enes Alkan (Wuppertal ) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Fabian Nitsch (16.), 2:0 Philip Stürz (29. Eigentor), 2:1 Gracjan Adamowicz (41.), 3:1 Tekin Mang (44.), 3:2 Gracjan Adamowicz (70.), 4:2 Julian Kopka (90.+3), 5:2 Julian Kopka (90.+4)



SpVgg Sterkrade 06/07 – SV Adler Osterfeld 2:0

SpVgg Sterkrade 06/07: Denis Swiatkowski, Michael Kunze, Dominik Krath, Gerrit Kriegisch (58. Niklas Balsliemke-Louven), Lukas Geers, Robin Papert (88. Said Aljumaa), Moritz Anderheide (46. Artur Stankewizius), Nils Martin (35. Mats Müller), Phil Hevendehl, Enver Ünal, Joshua Eberth (71. Finn Müller) - Trainer: Lars Mühlbauer

SV Adler Osterfeld: Kevin Strauch, Luca Joel Frank (55. Türker Akdan), Taygun Akdan, Emircan Temel, Marinus Dion Werft, Mert Kilic, Mohamed Andich, Marco Praßni (60. Ben Fellhölter), Gino Seggio (46. Morad El Habibi), Andre Kampen, Tobias Hauner - Trainer: Tobias Hauner

Schiedsrichter: Carsten Schmitz (Essen) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Robin Papert (12.), 2:0 Gerrit Kriegisch (45.)

____

Das ist der nächste Spieltag

10. Spieltag

So., 16.10.22 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SV Rot-Weiss Mülheim

So., 16.10.22 15:00 Uhr Duisburger SV 1900 - VfB Speldorf

So., 16.10.22 15:00 Uhr TuS Mündelheim - SpVgg Sterkrade 06/07

So., 16.10.22 15:00 Uhr GSG Duisburg - SC Buschhausen 1912

So., 16.10.22 15:15 Uhr Mülheimer SV 07 - Duisburger FV 08

So., 16.10.22 15:15 Uhr Sportfreunde Königshardt - DJK Arminia Klosterhardt II

So., 16.10.22 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - SC 1920 Oberhausen

So., 16.10.22 15:30 Uhr SV Adler Osterfeld - FC Sterkrade 72

_______________