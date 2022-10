Roberto Marquez und André del Polito sind in Unterbach zurückgetreten. – Foto: Heiko van der Velden

Das Trainerduo des SC Unterbach gibt auf Nach der Niederlagenserie des Bezirksligisten ziehen Roberto Marquez und Andi del Polito von sich aus die Reißleine.

TSV Bayer Dormagen - SC Unterbach. Zu Wochenbeginn war der Abstiegskampf des SCU in der Bezirksliga, Gruppe 1, nur mittelbar präsent. Vielmehr lautete die Frage: Wie geht es in Sachen Trainer weiter? Nur wenige Minuten nach dem Abpfiff der 1:8-Pleite in Gerresheim traten die Übungsleiter Roberto Marquez/Andi del Polito von ihren Aufgaben zurück.

„Trotz der zahlreichen sportlichen Rückschläge in der Anfangsphase der Saison tut uns diese Entwicklung leid. Wir haben mit Roberto und Andi trotz mancher Widrigkeiten gut zusammengearbeitet. Aber irgendwie ist es für beide Seiten wohl die richtige Entscheidung. Wir müssen jetzt alles daran setzen, um hier wieder in ruhigen Bahnen arbeiten zu können. Trotz des Rückstands auf die Nichtabstiegsplätze ist der Ligaerhalt nach wie vor unser Ziel“, macht Jörg Spanihel deutlich. Interimsmäßig übernehmen, so haben es Fußballchef und Mannschaftsrat kurzfristig beschlossen, Mittelfeldspieler Sven Gehrmann (33) und der ohnehin als Co-Trainer arbeitende Torhüter Florian Bondorf (24) die Teamleitung – und zunächst auch die Übungseinheiten. Wobei Gehrmann krankheitsbedingt erst einmal ausfällt. „Wir stehen hinter der Entscheidung der Spieler. Die sind jetzt sowieso gefordert. Wir von der Abteilungsführung unterstützen diese Maßnahmen, erwarten aber auch, dass sich die Mannschaft endlich der schwierigen Situation bewusst wird, sich richtig reinhängt und alles dafür tut, damit dievage Hoffnung auf den Klassenerhalt mit neuem Leben gefüllt wird“, redet Spanihel Klartext. Alles nur auf fehlendes Matchglück oder limitierte Bezirksligatauglichkeit zurückzuführen, das will der Abteilungsleiter, der in Sachen Trainerzugang bereits Gespräche führte und möglicherweise in der nächsten Woche Vollzug melden kann, nicht allein gelten lassen: „Man kann auch mit der richtigen Mentalität und Leidenschaft fehlendes fußballerisches Können ausgleichen und Spiele für sich entscheiden.“ Am besten schon am Sonntag ab 15 Uhr im Sportpark „Am Höhenberg“. Um auf das aktuelle Fußball-Geschehen zurückzukommen: Gastgeber Dormagen ist sicher keine Top‑Mannschaft, hat aber bereits 11 Punkte auf dem Konto. Keine Frage, dass die Elf von Trainer Frank Lambertz gegen das keineswegs vor Selbstvertrauen strotzende, angesichts der jüngsten Pleiten eher verunsicherte SCU-Team als Favorit gilt. Mit Niclas Kuypers, der in acht Spielen bereits neun Tore erzielte, hat der TSV einen ausgesprochenen Knipser in seinen Reihen. Den auszuschalten, ist schon eine Herausforderung für die Unterbacher Defensive, die sich ja in Gerresheim nach einer guten Anfangsphase durch individuelle Fehler selbst demontierte. Neben Sven Gehrmann fehlen auch Miguel Lopes (Urlaub) und der nach wie vor verletzte Chris Ribjitzki.