Das Schlimmste ist tatenlos zuzuschauen Es wird wichtig. Am Sonntag ist in der Landesklasse 1 Kellerduell angesagt.

So ist auch Marc Fernando fest entschlossen am Sonntag endlich den ersten Dreier mit seiner Mannschaft zu feiern. „Wir konzentrieren uns nur auf uns, damit haben wir genug zu tun, glaube ich. Damit wir endlich mal erfolgreich sind, müssen meine Jungs endlich mal lernen sich über 90 Minuten voll zu konzentrieren. Sei es beim Passspiel, bei der Zweikampfführung oder beim Torabschluss. Dass wir dagegenhalten können, haben wir in der ersten Halbzeit in Jena gezeigt. Leider haben wir dann wieder mal haarsträubende Fehler begangen, die uns Woche für Woche zurückwerfen. Und das Schlimmste ist, dass ich von außen nur tatenlos zuschauen muss. Aber nichtsdestotrotz bin ich optimistisch, dass wir am Sonntag endlich unseren ersten Dreier einfahren“, so Fernando, der noch bis zu Winterpause als Co-Trainer agiert. Dann übernimmt Thomas Giehl. Einen Austausch zwischen Fernando und Giehl hat es bisher noch nicht gegeben, doch man kennt sich natürlich. „Es ist schön, dass es sich ein so erfahrener und ambitionierter Trainer zutraut den momentan Tabellenletzten zu übernehmen. Das spricht für seinen Ehrgeiz. Natürlich kenne ich Thomas Giehl sehr gut aus den vergangenen Spielen, die wir zu Ilmenauer Glanzzeiten gegen Arnstadt geführt haben. Natürlich meistens mit dem besseren Ende für uns“, sagt Marc Fernando mit einem Augenzwinkern.