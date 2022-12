Das ist die Oberliga-Elf der Hinrunde Oberliga Niederrhein: Diese Spieler spielten in der Hinrunde sensationell auf. In dieser Form könnten die Akteure auch für Regionalliga-Klubs interessant sein. Ein Überblick.

Der Wintertransfermarkt steht bevor, die Handys vieler Kaderplaner am Niederrhein laufen heiß. Und auch die Sportchefs der Regionalliga-Klubs sind schon seit Wochen auf der Suche nach Verstärkungen. Der Blick in die Oberliga Niederrhein dürfte sich dabei lohnen. Wir nennen die besten elf Spieler der Hinrunde, die das Potential hätten, auch eine Spielklasse höher zu kicken.

Yasin-Cemal Kaya (SSVg. Velbert): Der 22-jährige Mittelfeldspieler hat maßgeblichen Anteil daran, dass die Sport- und Spielvereinigung Velbert mit zwei Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze steht. Bislang konnte sich Kaya fünf Mal in die Torschützenliste eintragen. Noch wichtiger aber ist, dass der Youngster Woche für Woche als Vorlagengeber glänzt.

Frederik Lach (ETB Schwarz-Weiß Essen): Der Abwehrspieler kehrte im Sommer überraschend vom Drittligisten SC Verl zu seinem Heimatverein ETB Schwarz-Weiß Essen zurück. Und der Wechsel avancierte zu einem Glücksgriff. Der 25-Jährige agiert in der Innenverteidigung kompromisslos, zudem schaltet er sich immer wieder stark in der Offensive ein. Wenig verwunderlich also, dass Frederik Lach das Team auch als Kapitän aufs Feld führt.

Justin Bock (Sportfreunde Hamborn): Der 26-Jährige blüht seit seinem Wechsel vom SV Genc Osman zu den Löwen richtig auf. Und das, obwohl es in Duisburg ausschließlich um den Klassenerhalt geht und die Schwarz-Gelben in der Abstiegszone stehen. Und auch die Zahlen des Mittelfeldspielers, der in der Jugend beim MSV Duisburg in der B- und A-Junioren-Bundesliga kickte, sind beeindruckend: In 16 Partien gelangen Bock bereits acht Treffer.

Sturm

Bubakarry Fadika (FC Kray): Der in Sierra Leone geborene US-Amerikaner spielte in der Hinrunde für den FC Kray. Dem 26-jährigen Offensivspieler gelangen in 20 Spielen zehn Tore. Bemerkenswerte Zahlen, zumal der Klub tief im Tabellenkeller steht. Die logische Folge: Der Außenbahnspieler, der in der Vergangenheit bereits in der zweiten schwedischen Liga aktiv war, wechselt zum Stadtrivalen ETB Schwarz-Weiß Essen.

Oguz Ayan (TSV Meerbusch): Oguz Ayan führt die Torschützenliste der Oberliga Niederrhein mit 20 Treffern an. Der 27-jährige Deutsch-Türke trifft aus allen Lagen - und hat auch ein Auge für seine Kollegen. Davon zeugen zehn Assists. Der Angreifer ist derart variabel in vorderster Front unterwegs, dass die meisten Defensivreihen ihm nicht folgen können. Es ist nicht davon auszugehen, dass der Routinier noch lange in der Oberliga kickt.



Pascal Weber (VfB Hilden): Der 32-Jährige steht mit 16 Toren auf Platz drei der Torschützenliste. Der Sportstudent, der in der Offensive vielseitig einsetzbar ist, gehört seit Jahren zu den besten Akteuren der fünfthöchsten deutschen Spielklasse. Vor wenigen Tagen folgte die Belohnung: Pascal Weber wechselt zum KFC Uerdingen. Um mit den Krefeldern in die Regionalliga aufzusteigen, schlug der Routinier sogar ein Angebot vom SV Straelen aus.

Noel Futkeu (ETB Schwarz-Weiß Essen): Der Stürmer kam im Sommer an den Uhlenkrug. Nach seiner Zeit in der Jugend von Rot-Weiss Essen sollte der 20-Jährige bei der Reserve des 1. FC Köln den Sprung zu den Profis schaffen. Doch daraus wurde nichts, der flinke Offensivakteur wurde suspendiert. Die Chance bei ETB aber nutzte Futkeu, der auch auf Rechtsaußen eingesetzt werden kann. Die Bilanz: 18 Treffer in 20 Partien.