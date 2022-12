Markus Hierling hört zum Saisonende als Trainer der DJK Twisteden auf. – Foto: DJK Twisteden

Das Ende einer Trainer-Erfolgsgeschichte Markus Hierling, der zuvor auch schon bei vielen anderen Vereinen erfolgreiche Arbeit geleistet hat, verlässt den Fußball-Bezirksligisten DJK Twisteden zum Saisonende. Aus privaten Gründen hört der 48-Jährige wohl ganz auf.

Die Verantwortlichen der DJK Twisteden müssen sich in den nächsten Wochen und Monaten nach einem neuen Trainer umsehen. Markus Hierling wird den Bezirksligisten nur noch bis zum Ende der Saison betreuen. Darüber setzte er den Verein jüngst in Kenntnis. „Ich habe dem Vorstand mitteilen müssen, dass private Gründe mich dazu zwingen, aufzuhören – es ging einfach nicht anders“, sagt der 48-Jährige, der zur Saison 2021/22 bei der DJK angeheuert hatte. In seiner Debütsaison für Schwarz-Weiß hatte er die DJK Twisteden auf Platz sieben der Bezirksliga geführt.

Auch derzeit ist die Stimmung am Hartjesweg bestens. Zum Abschluss der Hinrunde rangiert die DJK erneut im gesicherten Tabellenmittelfeld. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt acht Zähler. Doch nicht bloß das sportliche Abschneiden sei ausschlaggebend dafür gewesen, dass man gerne mit Markus Hierling in eine dritte Saison gegangen wäre, sagt Steffen Kaenders, Vorsitzender der DJK. „Das Verhältnis zwischen Trainer, Mannschaft und Vorstand passt nach wie vor auf allen Ebenen. Markus hat das Team weiterentwickelt. DJK Twisteden ist zu einem etablierten Bezirksligisten geworden. Am Saisonende wird er eine junge und hungrige Mannschaft hinterlassen“, sagt Kaenders. >>> Das ist Markus Hierling Bereits bei seinem Einstand vor knapp anderthalb Jahren habe Hierling den Verantwortlichen mitgeteilt, dass er maximal für zwei Jahre zur Verfügung stehe. Diesen Worten hat er nun Taten folgen lassen. Dass er in naher Zukunft noch einmal bei einem anderen Verein die Zügel übernehmen werde, schließt Hierling aus. Nach Stationen in Nütterden, Dönberg, Velbert, Wuppertal, Millingen und bei der Alemannia Pfalzdorf, wo Hierling von 2019 bis 2021 die sportlichen Geschicke leitete, ist nun Schluss. „Man soll im Leben niemals nie sagen, aber Fakt ist auch: Ich sehe mich nicht mehr in der Rolle des Trainers. Ich glaube, das war meine letzte Station“, sagt Hierling.