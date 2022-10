Roland Fuhr, Trainer der SG Mittelmosel Bernkastel-Kues – Foto: Sebastian J. Schwarz

Das Duell der Enttäuschten Kreisliga B I: Wenn es am Samstag zum Vergleich zwischen der SG Gielert/Hilscheid und der SG Bernkastel-Kues kommt, treffen zwei Mannschaften aufeinander, die längst nicht so gut unterwegs sind wie in der vergangenen Saison. Woran das liegt und was die Trainer in beiden Lagern planen.

Ehe für die Vereinigten aus Bernkastel-Kues und Mülheim-Brauneberg am 6. November bei der SG Moseltal-Lieser II das letzte Match vor der Winterpause ansteht, kommt es am Samstag ab 16 Uhr in Hilscheid noch zu einem Highlightspiel. Nach der jüngsten 0:3-Niederlage im Heimspiel gegen die SG Thalfang/Berglicht müssen die Mittelmosel-Kicker indes ihre Titelambitionen wohl frühzeitig begraben. „Unser Ziel, unter die ersten zwei zu kommen, ist realistisch betrachtet nicht mehr erreichbar. Wir haben den Saisonstart verschlafen. Die Saison ist für uns gelaufen“, sagt Trainer Roland Fuhr. Unterdessen befasst er sich bereits mit den Zukunftsplanungen. Für den 64-jährigen Coach ist jetzt die „beste Gelegenheit gekommen, einen optimalen Neuaufbau zu bestreiten. Wir wollen verstärkt die A-Jugendspieler einbauen und haben damit in den vergangenen Spielen bereits begonnen. Genau das ist jetzt unser Weg“, sagt Fuhr. Er weiß, dass „sechs Spieler jenseits der 30-Jahre-Marke sind und ihren Leistungszenit überschritten haben“. Laut Fuhr ist die Altersstruktur bereits jetzt von den jüngeren Jahrgängen geprägt. „Fünf Spieler sind erst 18 Jahre jung, vier sind 19 und drei auch erst 21 Jahre. Hinzu kommen noch zwei weitere Akteure, die 23 Jahre alt sind.“ Fuhr und seine SG Mittelmosel wollen das vorletzte Spiel des Jahres „relativ locker angehen. Für Gielert ist die Saison wohl auch gelaufen, weil auch ihnen die Konstanz fehlt. Es gilt für uns, aus den letzten beiden Partien mindestens vier Punkte zu holen.“ Den Doktorstädtern fehlen Viliam Hisem (Muskelfaserriss), Björn Dietrich (ebenfalls verletzt) sowie Stephan Berke (Studium in Freiburg). Trotz der nahenden Winterpause will Trainer-Dino Fuhr den Trainingsbetrieb noch bis weit in den Dezember hinein aufrechterhalten. Nach dem 1:2 beim SV Blankenrath II haben sich auch die Chancen der Vereinigten aus Gielert und Hilscheid, noch in den Titelkampf eingreifen zu können, extrem reduziert. Nach neun Partien haben die Hunsrücker 16 Punkte auf dem Konto und liegen meilenweit hinter den führenden Teams aus Thalfang (28 Punkte/zehn Spiele) und Traben-Trarbach (27/10).