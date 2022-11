„Das Beste kommt zum Schluss“ Zwei Derbys in der Kreisklasse

Zum Abschluss der Vorrunde warten spannende Duelle in der Kreisklasse 3.

Landkreis – Bis auf den SV Warngau verabschieden sich am Wochenende in der Kreisklasse 3 alle Landkreis-Mannschaften mit dem letzten Spieltag in die Winterpause. Einzig die SV-Kicker müssen noch ein Nachholspiel bestreiten. Zuvor aber freuen sich die DJK Darching und die Warngauer auf das Derby zum Abschluss der Hinrunde. Um die Bonuspunkte für die Abstiegsrunde kämpfen der FC Rottach-Egern und der SV Bayrischzell.

FC Deisenhofen III – SV Bayrischzell Sa. 16 Uhr

Im Fernduell mit dem SV Warngau kämpft der SV Bayrischzell um die perfekte Ausgangslage für die Abstiegsrunde. Mit einem Sieg in Deisenhofen könnten die SV-Kicker ihren vierten Rang absichern und damit sechs Zähler mit in die zweite Saisonhälfte nehmen. „Wir werden alles versuchen, um ein gutes Spiel abzuliefern und es dem Gegner schwer zu machen“, sagt SV-Trainer Wacco Schmid. Allerdings fehlen bei den Gästen aufgrund beruflicher Verpflichtungen einige Spieler. „Wir wollen dennoch mit Punkten aus Deisenhofen in die Winterpause gehen“, erklärt Schmid.

TSV Weyarn – TSV Irschenberg So. 14 Uhr