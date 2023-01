Darum verlässt Urgestein Eduard Panhof den TSV Armsheim Alle Hintergründe des Transfers +++ Nach 26 Jahren in verschiedenen Funktionen geht beim Fußball-A-Klassisten TSV Armsheim-Schimsheim die Ära von Eduard Panhof zu Ende +++ Neuer Verein steht bereits fest

Eduard Panhof ist auf den Fußball-Plätzen im Alzeyer Land und in Worms daheim. Viele Stunden Freizeit verbringt er dort. Als Trainer aber galt er immer in den festen Händen seines Heimatvereins TSV Armsheim. Umso erstaunlicher die Meldung, die inzwischen vom TuS Framersheim kommt. Panhof wird den Bezirksligisten vom Hornberg zur neuen Runde übernehmen. Kalli Rupp, der Sportliche Leiter der Framersheimer, bestätigt diesen Wechsel. Wie es zu dem Wechsel kam und was die Beteiligten dazu sagen, lest ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.