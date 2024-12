Damen-Pokal: allererstes Derby zwischen Kehlen und Mamer

In der Vorrunde waren bereits drei Erstligisten aus der „Coupe des Dames“ ausgeschieden. Zum Abschluss der Hinrunde in der Außensaison werdenam Samstag die Achtelfinals ausgetragen.

An mehreren Orten kann es dabei spannend werden. So wird mit Itzig oder der Ent. Region Mosel ein Drittligist ins Viertelfinale einziehen. Das erste Pflichtspielduell dieser Ligakonkurrentinnen entschied Itzig Mitte September für sich. Die Gäste sind seitdem in der Meisterschaft aber etwas besser unterwegs.

Mit der Entente WMGB (in Bettemburg), der Union Mertert-Wasserbillig (in Vianden) und Diekirch (in Niederkorn) könnten gleich drei Erstligisten vor schwierigeren Aufgaben stehen als es einem lieb sein kann, auch wenn die Diskrepanz im Frauenfußball höher als bei den männlichen Kollegen ist.