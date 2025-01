Damen-Indoor: wer holt den Titel?

Zweitligist Käerjeng ist im Finale mitdabei – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Wer folgt auf Swift Hesperingen, das nicht an der Ausgabe 24/25 der Hallenmeisterschaft der Frauen teilnimmt? Am Samstag werden neue Titelträgerinnen gekürt werden. Unter den sechs Teams, die sich für das Finalturnier in Rodange qualifiziert haben, sind zwei Zweitligisten zu finden. Dass gleich zwei Mannschaften aus dem Unterhaus die Endrunde erreichen, gab es seit FuPa-Datenerhabung noch nicht. >>> Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen - weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.

Mit Bettemburg und Käerjeng sind in der Außensaison zwei unterklassige Vereine im Hallenfinale dabei, die alles andere als Kanonenfutter sein werden. Dies sollte alleine das Erreichen der Runde der letzten sechs belegen. Aufgrund ihrer bisherigen Auftritte in der ersten und zweiten Runde dürften Junglinster und die Entente WMGB als Favoritinnen auf den Sieg gelten. Sollten diese beiden ihre schiere Wucht aus den ersten Runden auch am Samstag an den Tag legen, sollte kaum ein Weg zum Titel an ihnen vorbeiführe - doch in der Halle ist alles möglich. UMW: keine geklaute Finalteilnahme

So werden auch Differdingen und die in der 1.Liga hinterher hinkende Union Mertert-Wasserbillig versuchen, ein bestmögliches Ergebnis herauszuschlagen. „Geklaut war es nicht“ erklärte uns UMW-Trainer Jan Fisch im Anschluss an den 2.Platz in der Vorschlussrunde. „Auch wenn wir genau wie draußen nicht so viele Torchancen hatten. Wir standen gut und ließen wenige Torchancen in der Gefahrenzone zu. Aus der Distanz ist Lisi (d.Red.: Torhüterin Oberweis) kaum zu überwinden.“ Dies dürften auch zwei der Schlüssel zu einem guten Finale sein. >> Hier könnt ihr die Gruppe C der 2.Runde noch einmal erleben