D2S2: Derby im Südwesten und zwei Verfolgerduelle im Blickpunkt

AS Luxemburg

Zieht man die rezenten Entwicklungen zurate, sollte Dalheim in Lasauvage favorisiert sein, doch auf dem Platz des FC Minière zu spielen ist nie einfach, so dass diese Partie ausgeglichener als vermutet werden könnte. Klar verteilt werden die Rollen zwischen Schlusslicht Luna Oberkorn und Tabellenführer Mertert-Wasserbillig sein. Eines von zwei interessanten Verfolgerduellen liefern sich die AS Luxemburg (5.) und Tabellennachbar Kopstal (4.). Der Trend spricht leicht zugunsten der Hauptstädter.

Im Südwesten kommt es zum Nachbarduell der beiden „Etoiles Sportives“, nämlich der von Aufsteiger Schouweiler (10.) und Küntzig (11.). Die Gastgeber liegen nur zwei Zähler vor den Blau-Schwarzen aus der Nachbargemeinde und in einem offenen Spiel wird es um wichtige Punkte mit Blick nach unten gehen.