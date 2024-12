D2S2: Bartringen empfängt Leader Kopstal zum Topspiel

Die AS Luxemburg wird am Sonntag zum Abschluss der Hinrunde in Lasauvage sicherlich nichts geschenkt bekommen, sollte aber dennoch in der Lage sein, sich beim FC Minière zu behaupten. Gespannt sein darf man, wie das Team die nachträgliche Forfait-Niederlage gegen Luna weggesteckt hat. Eben dieses Luna Oberkorn kann durch die drei Punkte am grünen Tisch mittlerweile auf eine beachtliche Serie von vier Spielen ohne Niederlage zurückblicken. Daraus resultiert, dass man in Schouweiler berechtige Chancen auf weitere Punkte hat, die Étoile Sportive ist nämlich z.Z. das formschwächste Team der Liga. Doch Luna wäre für die Hausherren natürlich der ideale Gegner, um mit einem Sieg in diesem Sechs-Punkte-Spiel eine Trendwende einzuleiten.

Moutfort-Medingen empfängt Ex-Leader Mertert-Wasserbillig, bei dem zuletzt etwas Sand im Getriebe war. Doch auch die Ergebnisse der Gastgeber ließen in den vergangenen Wochen zu wünschen übrig, so dass man von einem offenen Duell ausgehen kann. Dies trifft auch auf das Spitzenspiel der 12.Runde zu, in dem Bartringen (3.) Tabellenführer Kopstal begrüßt. Vor allem der FC Sporting dürfte Druck verspüren, da die Tabelle sehr eng ist und man im Falle einer Heimniederlage bis auf Rang 6 durchgereicht werden könnte. Es messen sich zudem die zuletzt zwei formstärksten Teams und es trifft die viertbeste Heimmannschaft auf das viertbeste Auswärtsteam. Auch die Torausbeute und Abwehrleistungen sind ähnlich stark einzuschätzen. Vor anderthalb Monaten gewann Bartringen im Pokal gegen Kopstal.