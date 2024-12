D2S1: Harlingen fordert Lintgen heraus

Das Westderby zwischen dem Drittletzten Ell und seinem seit fünf Spielen ungeschlagenen Nachbarn Pratzerthal-Redingen markiert den Anfang des 13. und damit letzten Spieltags im 1.Bezirk der 2.Division vor der Winterpause und wird bereits am Samstag um 18 Uhr angepfiffen. Die historische Bilanz aus den vergangenen zehn Jahren ist völlig ausgeglichen, die letzten beiden Pflichtspiele gingen jeweils an Ell. Diese Statistiken werden Spieler und Trainer aber wohl weniger interessieren. Zieht man Tabelle und Trend zu Rate, dürfte der FCPR favorisiert sein. Wie sieht Trainer Dany Muniken die Rolle der Gäste?

„Es ist sicher, dass wir dieses Spiel wie jedes andere angehen werden, nämlich um zu gewinnen. Wir befinden uns aber aufgrund von einigen Sperren und sonstigen Ausfällen in einer schwierigen Situation. Doch unser junger Kader hat seine Qualitäten und wir haben an Stabilität gewonnen. Jetzt liegt es an anderen, sich zu beweisen.

Folschette und Heiderscheid-Eschdorf liefen in den vergangenen Spielen den guten Ergebnissen vom Saisonanfang hinterher und treffen am Sonntag in einem offenen Duell aufeinander. Wintger wird in Reisdorf ebenso favorisiert sein wie Fels in Böwingen. Das nächste wegweisende Duell im Tabellenkeller bestreitet die rote Laterne aus Colmar-Berg beim Drittletzten und nur vier Zähler stärkeren Christnach-Waldbillig. Der FC Olympia steht in der Formtabelle etwas besser da und könnte in seinem Heimspiel leichte Vorteile genießen.

Spannend wird es auch in Harlingen, wo Leader Lintgen beim Tabellendritten zu Gast sein wird. Die Green Boys mussten vor diesem wichtigen Spiel eine unerwartete Niederlage in Ulflingen verarbeiten. Der FC Minerva reist mit dem besten Sturm und der besten Abwehr der Liga gegen Norden und wird entsprechend versuchen, seinen Nimbus in einer voraussichtlich attraktiven Begegnung zu verteidigen. Rambrouch trifft auf Ulflingen und wird in einer offenen Partie versuchen, seinerseits seinen 4.Platz zu behaupten.

Am Samstag