D2S1: Alliance Äischdall baut Vorsprung aus

Da Harlingen und Vianden sich neutralisierten konnte Äischdall sich etwas absetzen – Foto: Ben Majerus

Das Derby zwischen Rambrouch und Perlé ging mit einem 1:1 zu Ende, welches im Abstiegskampf für die Gäste durchaus seine Wichtigkeit haben kann. Mitte der 1.Halbzeit nahm die Partie etwas an Fahrt auf, die beste Chance vor der Pause hatte Gästespieler Patrick Müller, der aber an einem stark reagierenden Schaus scheiterte. Die 2.Hälfte lief noch nicht lange, als Mores nach einem Freistoß allzu viel Platze hatte, um das 1:0 zu erzielen (51.‘). Eine Viertelstunde später stand es dann schon 1:1, Jérôme Muller verwandelte ein Zuspiel von links zum Ausgleich (66.‘). Bei diesem Ergebnis sollte es bis zum Abpfiff bleiben.

Am Samstag sicherte sich Pratzerthal-Redingen einen knappen aber wichtigen Sieg in Christnach. Die Gäste hatten im ersten Abschnitt ein Chancenplus zu verzeichnen und gingen durch ein strammes Geschoss von Milano in der 35.‘ in Führung (0:1). Erst in der Nachspielzeit dieses Durchgangs kam Christnach-Waldbillid durch Wohlfart zu seiner ersten richtigen Gelegenheit. Es dauerte bis zur Spielstunde, ehe Cusumano nach Assist von Nilles egalisierte (1:1, 60.‘). Kurz danach war Pratzerthal-Redingen aber wieder am Drücker und spielte sich ein paar Chancen heraus, ehe Milano eine Vorlage von Lima Pinheiro zum späteren 1:2-Siegtor verwertete (69.‘).

Folschette und Beckerich trennten sich in einem umkämpften Westderby mit einem 1:1-Unentschieden. In der 41. Minute gelang den Gastgebern das Führungstor, Patini zog aus der Distanz ab und traf zum 1:0 für die US Folschette, die Vorlage kam von Miller. Die Führung brachte dem Heimteam jedoch nicht den erhofften Sieg, denn kurz vor Schluss sorgte Duarte Pinto Soares für den Beckericher Ausgleich (1:1, 82.'). Skenderovic leitete den Treffer ein. Durch diesen Punkt können die Gäste weiter an den Klassenerhalt glauben, auch wenn es zusehends sehr schwer wird, diesen zu erreichen. >> Tabelle >> Formkurve >> Torschützen >> Elf der Woche

Aufsteiger Ulflingen gewann klar mit 1:4 in Böwingen. In der 18.Minute erzielte Dinis per Kopfball das 0:1 für die Gäste. In der 34.' legte Dalil Boujjia nach Vorlage von Gonzalez Valdes zum 0:2 nach. Nur 180 Sekunden später erhöhte Da Silva Soares per Elfmeter auf 0:3. In der 50.' gelang Correia der Anschlusstreffer für Böwingen (1:3), doch schon in der 58. Minute machte Ferreira Da Rocha mit einem Abstaubertor nach Vorlage von Dalil Boujjia den 1:4-Auswärtserfolg klar.

Mitte der 1.Halbzeit deutete sich die Gästeführung, als Dake nach einer Flanke nur den Pfosten traf. Nur Sekunden danach war er völlig blank am zweiten Pfosten, um per Seitfallzieher das 0:1 zu erzielen (22.‘). Reisdorf begann sich u.a. durch eine Kopfballchance nach einem Freistoß zu wehren, wurde aber auf der anderen Seite kurz vor der Pause bestraft, als der Torhüter einen Ball vertändelte und Dake sich mit seinem zweiten persönlichen Treffer bedankte (0:2, 40.‘). Mitte der 2.Halbzeit entwickelte sich ein offeneres Spiel mit Gelegenheiten auf beiden Seiten, Reisdorf suchte den Anschlusstreffer, wurde in einer hektischen Schlussphase aber nicht fündig, so dass es beim 0:2 bleiben sollte.

Ein Paukenschlag sorgte nach einer knappen Viertelstunde in Ell für die Gästeführung: Matias drehte eine Ecke direkt zum 0:1 ins Tor (13.‘!). Nachdem Stoica fast im Gegenzug eine Chance für Ell vergab, gab es bis zur Pause nur noch wenig zu berichten. Nach dem Dreh führte ein schöner Spielzug über mehrere Stationen zum 1:1 durch Stoica, der aus kurzer Distanz ausgleichen konnte (56.‘). >> Fotogalerie Ell erarbeitete sich in der Folge ein Chancenplus, darunter einige glasklare. Da man diese aber nicht nutzte, bestrafte Sanches die Hausherren nach einem Doppelpass mit Ludwig und traf aus rund zwölf Metern zum entscheidenden 1:2 (86.‘), durch das Lintgen weiter um den direkten Aufstieg mitspielt.