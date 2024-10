D1S2: Mosel-Derby und Kellerduell im Fokus

„Ich glaube, es wird ein spannendes, intensives aber auch attraktives Spiel sein. Wir sind zurzeit der beste Angriff der Liga und haben generell einen guten Lauf. Trotzdem bleibt Grevenmacher für mich der erste Favorit auf den Aufstieg. Es ist einfach ein Traditionsverein, der meiner Meinung nach eine, wenn nicht zwei Stufen höher spielen sollte. Was uns betrifft, wollen wir einfach unseren positiven Trend weiter verfolgen und sehen, für wie weit das reichen wird. Im Fußball bekommt man immer, was man im Endeffekt auch verdient hat und wir erhoffen uns eine gute Leistung heute Abend in einen schönen und fairen Mosel-Derby.“

Sehr interessant lässt sich auch das Duell der beiden „Neuen“ Echternach und Ehleringen an. Der DCE ist nach dem Bezirkswechsel ebenso neu in der 2.Serie der 1.Division wie der FCE als Aufsteiger. Mit beachtlichen Ergebnisse führt Echternach die Formtabelle aktuell an und Ehleringen ist Fünfter. Man kann sich also auf ein spannendes Spiel einstellen. Weiter unten in der Tabelle begegnen sich Paffenthal und Munsbach zu einem ebenfalls offenen Aufeinandertreffen um Punkte gegen den Abstieg. Und auch Itzig – Berdorf-Consdorf ist mit Blick nach unten geradezu richtungsweisend, die vergangenen Wochen lassen Vorteil auf Seiten des Fusionsvereins erkennen.