Die Ränge dürften am Freitagabend in Weiswampach gut gefüllt sein – Foto: Arend F.

D1S1: Nordderby bereits am Freitag! Norden 02 – Hosingen sticht heraus. Diekirch stellt den Leader auf den Prüfstein, Duell der beiden Schlusslichter ebenfalls von Bedeutung

Das Nordderby Norden 02 – Hosingen läutet den 14.Spieltag des 1.Bezirks der 1.Division bereits am Freitagabend ein. Mit einer Negativserie von sechs Niederlagen in der Meisterschaft am Stück tritt der FCASH als aktuell formschwächstes Team der Liga zu seinem Gastspiel in Weiswampach an. Bei den Hausherren fehlte in den vergangenen Wochen ebenfalls die nötige Konstanz, dennoch sollte man sein Heimspiel als Favorit bestreiten. „Freuen uns auf das Derby“

Im Moment betreuen René Majeres und Yves Weiles die 1.Mannschaft des FF Norden 02 auf Interimsbasis. Wie die Zukunft aussieht, konnte uns Vereinspräsident Oliver Bresch noch nicht verraten: „Es ist noch keine endgültige Entscheidung zur definitiven Besetzung des Trainerpostens gefallen. Viele verstanden Anfang des Monats nicht, dass wir uns von Carmelo Giunta getrennt hatten, doch die Chemie mit der Mannschaft stimmte einfach nicht. Das Derby wurde auf Wunsch von Hosingen vorverlegt, die am Wochenende ihren Weihnachtsmarkt organisieren. Was das Sportliche anbelangt, bin ich nicht der Meinung, dass uns Konstanz in den Ergebnissen fehlt, doch wenn, dann liegt es daran, dass ein solches Auf und Ab bei jungen Mannschaft oft normal ist. Aktuell sind wir auf der sicheren Seite und werden unserer Philosophie treu bleiben. Dafür braucht man ein Trainergespann, das diese mitträgt. Wir sind aber bekannt dafür, dass wir gerne Punkte gegen Teams aus dem unteren Drittel der Tabelle verlieren. Das soll heute nicht so sein. Wir freuen uns auf das Derby und hoffen auf viele Zuschauer.“