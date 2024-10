D1S1: Gipfeltreffen in Bastendorf!

Für Leader Lorentzweiler geht es zum Tabellenzweiten nach Bastendorf – Foto: Marcia Mendes

Nachdem Bastendorf am vergangenen Wochenende auf den 2.Platz des 1.Bezirks der 1.Division vorrücken konnte, hat man sich für das Heimspiel am Sonntag gegen Lorentzweiler gleich das Prädikat „Gipfeltreffen“ verdient. Von der individuellen Besetzung her dürfte der Absteiger als etwas besser einzuordnen sein, doch ein Selbstläufer wird es für den FCL keineswegs, das weiß auch Trainer Alain Thunus: „Müssen von vorneherein konzentriert sein“