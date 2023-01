CSC 03 Kassel sichert sich die Hallenkrone in Großenritte Verbandsligist setzt sich nach Verlängerung im Finale gegen Korbach durch +++ Alexander Keilmann sichert sich die Torjägerkrone +++ Gastgeber landen auf Rang drei

Nach zwei Jahren Coronabedinger Zwangspause fand heute wieder mit dem RBB-Hallencup das alljährliche Hallenturnier des Gruppenligisten Eintracht Baunatal statt. Am Ende eines sehr guten Endspiels, das erst in der Verlängerung entschieden wurde, setzte sich Verbandsligist CSC 03 Kassel gegen den TSV/FC Korbach mit 4:2 (1:1/2:2) durch und tritt damit die Nachfolge des OSC Vellmar an. Nach dem Sieg beim Hallenmasters vor Wochenfrist also der nächste Turniererfolg für die Alexi-Elf.

Bereits am Freitag war die Tribüne der Baunataler Rundsporthalle gut besucht und die zahlreichen Zuschauer bekamen viele Treffer zu sehen. In der Gruppe A legte Verbandsligist CSC 03 mit zwei Siegen den Grundstein für den späteren Gruppensieg. Neben den Rothosen sicherte sich Gruppenligist TuSpo Mengeringhausen mit zwei Siegen aus drei Partien ebenfalls eine gute Ausgangsposition. Gastgeber Eintracht Baunatal lag mit vier Punkten auch auf Kurs KO-Runde. Am heutigen Tag gab es im ersten Spiel des Tages gleich einen 2:1-Erfolg des TSV Besse im Derby gegen den TSV Hertingshausen und damit auch die frühe Vorentscheidung um den vierten Viertelfinalisten aus Gruppe A. In den weiteren Spielen fuhr der CSC 03 zwei klare Erfolge ein und zog als erster ins Viertelfinale ein.

In Gruppe 2 zeichnete sich gestern Abend schon der Siegeszug des TSV/FC Korbach ab. Mit sieben Punkten lagen die Waldecker klar auf Kurs Gruppensieg, da die Konkurrenz maximal einen Sieg einfahren konnte. Am heutigen Samstag dann fielen dann Tore am Fließband in den letzten drei Gruppenspielen. Rengershausen feierte zum Abschluss gegen Rothwesten den einzigen zweistelligen Erfolg (10:4) und kam dank der besseren Tordifferenz vor Verbandsligist SC Willingen über die Ziellinie. Kreisoberligist TSV Wolfsanger machte die Runde der letzten acht perfekt.

Im ersten Viertelfinale setzte sich der CSC 03 Kassel durch das Tor von Maximilian Köps knapp aber verdient mit 1:0 gegen Wolfsanger durch. Gastgeber Eintracht Baunatal wurde seiner Favoritenrolle gegen die spielstarke Mannschaft aus Rengershausen gerecht und kam dank eines 4:2-Erfolgs ins Semifinale. Gruppensieger Korbach setzte sich dank einer starken zweiten Halbzeit am Ende deutlich mit 6:2 gegen den TSV Besse durch. Im letzten Viertelfinale musste sich der SC Willingen knapp mit 2:3 gegen Mengeringhausen geschlagen geben.

So kam es im Halbfinale zum erneuten Duell zwischen der Großenritter Eintracht und Gruppenprimus CSC 03. Und wie im Vorrundenduell setzten sich die Fuldastädter mit drei Treffern Differenz durch. Besonders Jaroslav Matys und Okan Gül glänzten mit tollen Kombinationen und Treffern.