Cronenberger SC vom Verletzungspech verfolgt Oberliga Niederrhein: Die Mission Klassenerhalt erfährt beim Cronenberger SC schon vor dem Ligastart Rückschläge

Kurz vor dem Start der Oberliga Niederrhein in die zweite Saisonhälfte werden die Sorgen beim abstiegsbedrohten Cronenberger SC größer. Ist das Ziel Klassenerhalt per se schon kein leichtes Unterfangen, so kommt nun noch eine gehörige Portion Verletzungspech hinzu. Nach aktuellem Stand kann Trainer Kai Schwertfeger beim Nachholspiel gegen den SC St. Tönis am Sonntag nur auf zwei Angreifer zurückgreifen.