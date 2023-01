Cronenberger SC verpflichtet Mittelfeld-Talent Oberliga Niederrhein: Der Cronenberger SC hat Jan Bugenhagen unter Vertrag genommen.

Einen Wechsel für die Zukunft hat der Cronenberger SC bekanntgegeben. Ab sofort spielt das 19-jährige Nachwuchstalent Jan Bugenhagen für die Grün-Weißen. Nach einem halben Jahr in den USA, wo Bugenhagen für ein College spielte, kehrte er in diesem Winter in die Heimat zurück. Die Verantwortlichen des CSC haben die Gunst der Stunde genutzt und den Nachwuchsspieler unter Vertrag genommen.

Bugenhagen wurde zunächst im Nachwuchs des Wuppertaler SV ausgebildet, bevor er 2018 zu Rot-Weiß Oberhausen wechselte. Ein Jahr später kehrte er nach Wuppertal zurück und absolvierte 20 Partien in der B-Junioren-Bundesliga West. Es folgten anderthalb Jahre für die TSG Sprockhövel in der A-Junioren-Westfalenliga, bevor er ins Bergische zurückkehrte und sich der SSVg Velbert anschloss. Dort lief er noch ein halbes Jahr für die U19 auf, stand parallel jedoch bereits im Kader der Oberliga-Mannschaft. In dieser debütierte er im Frühjahr des vergangenen Jahres. In drei Spielen der Aufstiegsrunde stand er für die SSVg auf dem Feld. Die Partien gegen den 1. FC Monheim und den TSV Meerbusch gewannen die Velberter klar, das letzte Saisonspiel gegen den bereits in die Regionalliga aufgestiegenen 1. FC Bocholt ging mit 2:4 verloren.

In Cronenberg will der 19-Jährige wieder neu durchstarten. Mit nur 13 Punkten aus den ersten 19 Spielen und dem damit verbunden drittletzten Tabellenplatz ist die Ausgangslage keine leichte. Elf Zähler beträgt der Rückstand zum ersten Nicht-Abstiegsplatz bereits. Bugenhagen ist eigentlich auf der rechten Seite zuhause, kann aber auch im Mittelfeld eingesetzt werden. Für Trainer Kai Schwertfeger bieten sich somit wieder neue Optionen bei der Aufstellung der Mannschaft.