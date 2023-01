Cronenberger SC legt in der Offensive nach Oberliga Niederrhein: Kurz vor dem Ende der Transferperiode hat der Cronenberger SC Shunta Onishi verpflichtet.

Der Cronenberger SC ist für Offensiv-Akteur Shunta Onishi der dritte Verein, für den er in der Oberliga Niederrhein aufläuft. Zuvor spielte der Japaner bereits für die TuRU Düsseldorf und die Sportfreunde Baumberg. In bislang 26 Partien in der Oberliga kam er auf fünf Torerfolge und zwei Vorbereitungen. Seine Leistungen auf dem Platz blieben den FuPanern aber nicht verborgen und sie wählten in schon siebenmal in die Elf der Woche.