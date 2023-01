Cronenberger SC holt Routinier Jean Baumgarten Oberliga Niederrhein: Jean Baumgarten verstärkt die Offensive des Cronenberger SC.

Reichlich Erfahrung bringt der dritte Winter-Zugang des Cronenberger SC mit. Ab sofort trägt Jean Baumgarten das Trikot der Grün-Weißen. Die Oberliga Niederrhein ist derweil noch Neuland für den 35-Jährigen, der allerdings auf zahlreiche Einsätze in der Landes- und Bezirksliga zurückblicken kann. Dabei ist er fast in seiner gesamten Laufbahn für Grün-Weiß Wuppertal aufgelaufen, für den er auch 95 seiner insgesamt in der FuPa-Statistik hinterlegten 118 Tore erzielte. Zuletzt stand er zwei Jahre in Diensten des TSV Ronsdorf, für den er in der laufenden Saison zwölf Mal auf dem Feld stand und dabei drei Tore erzielte und weitere zwei Treffer vorbereiten konnte.

"Baumgarten ist für seine Treffsicherheit und Routine bekannt und bringt dem Spiel eine zusätzliche Option für die offensive Flexibilität, damit das große Ziel Klassenerhalt in greifbare Nähe rückt", schreibt der Cronenberger SC zur Verpflichtung des Routiniers. Sportlich erwartet Baumgarten in der Tat eine große Aufgabe. Elf Punkte beträgt der Rückstand des CSC derzeit auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz, allerdings hat die Mannschaft auch ein Spiel weniger als die Konkurrenz absolviert, womit bei einem Erfolg im Nachholspiel der Abstand bereits auf acht Zähler schrumpfen könnte.

Ernst wird es für die Kicker schon in wenigen Tagen. Am 29. Januar treffen die Wuppertaler im Nachholspiel auf den SC St. Tönis und dort wollen sie den ersten Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen. Noch ein Testspiel gegen den FSV Vohwinkel am kommenden Sonntag wartet bis dahin, nachdem der Test beim SV Wermelskirchen am Donnerstag abgesagt werden musste und es gegen die TSG Sprockhövel und den BV Gräfrath zwei deutliche Niederlagen in der Vorbereitung gab.