Wegen zu vieler Corona-Fälle musste Münster die Partie in Fehlheim absagen. – Foto: Timo Babic

Corona: Duell Fehlheim-Münster wird verlegt SVM hat diverse virusbedingte Ausfälle +++ Kurzfristige Absage

Fehlheim. Es war eigentlich alles vorbereitet und die Fußballer des VfR Fehlheim hatten sich darauf gefreut, am Samstagnachmittag auf dem Ausweichplatz in Zwingenberg ihr Verbandsligaspiel gegen den SV Münster auszutragen. Am Freitagabend wurde die Partie aber offiziell vom Klassenleiter abgesagt.

Beim SVM waren coronabedingt viele Ausfälle zu beklagen, so dass der Sportverein sowohl an den VfR wie auch den Verband um eine kurzfristige Spielverlegung bat. Von der Klassenleitung kam dann die Spielabsetzung, für die die Fehlheimer absolutes Verständnis aufbrachten, befanden sie sich selbst doch auch schon in einer ähnlichen Situation.