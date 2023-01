Coach Ebersbach verlängert in Rotenburg Zusammenarbeit um ein Jahr verlängert

Der langjährige Trainer des Rotenburger SV, Tim Ebersbach, hat seinen Vertrag an der Wümme verlängert. Damit bleibt er dem Verein auch in der Spielzeit 2023/2024 an der Seitenlinie erhalten und geht beim Oberligisten in seine siebte Saison. Direkt nach dem Ende seiner Zeit als Spieler übernahm Ebersbach den Trainerposten beim Rotenburger SV.