Club-U23 demontiert die Bayern-Reserve – Aschaffenburg schockt den FVI

Grenzenloser Jubel herrschte nach dem deutlichen 4:1-Sieg der Nürnberger Profi-Reserve gegen die zweite Garnitur des FC Bayern München. – Foto: Sportfoto Zink / D.Marr

Spannung bis zur letzten Sekunde herrschte vor allem am Dallenberg, wo die Würzburger Kickers in der Nachspielzeit ein glückliches 1:1-Remis gegen die SpVgg Bayreuth retteten. Einen echten Coup landete derweil Viktoria Aschaffenburg, die beim favorisierten FV Illertissen mit 2:0 gewann. Abgerundet wurde der Spieltag durch einen knappen 1:0-Heimerfolg des TSV Aubstadt gegen den VfB Eichstätt, womit die Grabfelder ihre Ambitionen im oberen Tabellendrittel untermauerten.

In den weiteren schwäbischen und fränkischen Duellen ging es deutlich enger zu. Die U23 des FC Augsburg behielt im Stadtderby gegen den TSV Schwaben Augsburg mit 2:1 die Oberhand, während der FC Memmingen durch eine starke Aufholjagd in der zweiten Halbzeit einen 3:1-Auswärtssieg bei der SpVgg Ansbach feierte. Auch die SpVgg Greuther Fürth II entführte drei Punkte aus Burghausen - und feierte einen wichtigen 3:1-Sieg im Abstiegskampf.

Flutlicht-Dienstag in der "Champions-League der Amateure", in der an beiden Tabellenenden der Baum brennt, was ein hochdramatisches Saisonfinish verspricht. Die große Frage dabei lautet: Wer bleibt im Kampf um den Gipfel eiskalt - und für wen geht's eine Etage tiefer? An der Tabellenspitze der Regionalliga Bayern ließ der 1. FC Nürnberg II an diesem 30. Spieltag keine Zweifel aufkommen und fertigte den FC Bayern München II im prestigeträchtigen Nachwuchs-Duell deutlich mit 4:1 ab, wobei die „Clubberer“ besonders in der Schlussphase ihre Klasse demonstrierten. Auch die SpVgg Unterhaching gab sich vor heimischer Kulisse keine Blöße: Ein Doppelschlag kurz vor der Pause ebnete den Weg zum souveränen 3:0-Erfolg gegen die tapfer kämpfende SpVgg Hankofen-Hailing. Ebenfalls mit 3:0 setzten sich die DJK Vilzing gegen den TSV Buchbach durch, wobei zwei Eigentore den Gästen aus Oberbayern am Ende das Genick brachen - und Vilzing den vorzeitigen Klassenerhalt bescherte.

Im Stadtduell in der WWK Arena starteten die Schwabenritter zwar mit aggressivem Pressing, doch die Effizienz lag beim FCA: In der 17. Minute verwertete Lukas Aigner eine Hangl-Vorlage akrobatisch zur 1:0-Führung. Trotz hoher Laufbereitschaft fehlte den Gästen im letzten Drittel die Durchschlagskraft, während die Hausherren das Spiel über lange Ballbesitzphasen kontrollierten. Kurz vor der Pause verpasste Onoda per Heber nur knapp den zweiten Treffer, sodass die abgeklärtere U23 mit einem verdienten Vorsprung in die Kabine ging.

In der hitzigen zweiten Hälfte verhinderte FCA-Keeper Labrovic gegen Heiß zunächst den Ausgleich, ehe die Gastgeber in der 66. Minute für die Vorentscheidung sorgten: Nach einem mustergültigen Spielzug über Mühlbauer versenkte Hangl die Kugel eiskalt zum 2:0. In der Folge blieb der FCA defensiv stabil und ließ kaum gefährliche Aktionen zu. Der späte Anschlusstreffer von Sodji tief in der Nachspielzeit (90.+5) kam für die Schwabenritter nicht mehr rechtzeitig, um den verdienten Heimsieg der Fuggerstädter noch ins Wanken zu bringen.

Vor 2.207 Zuschauern in der AKON-Arena entwickelte sich von Beginn an eine hochintensive Begegnung, in der beide Teams konsequent die Zweikämpfe suchten. Die Würzburger Kickers mussten jedoch früh einen personellen Rückschlag hinnehmen, als Kapitän Zietsch nach 17 Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Doch die "Oldschdod" ließ sich dadurch nicht beirren: Nach einem Foulspiel im Strafraum trat Davide Sekulovic in der 30. Minute zum Elfmeter an und versenkte die Kugel unhaltbar im flachen linken Eck. Da die Würzburger ihre anfänglichen Chancen ungenutzt ließen, ging die Kling-Efl mit einer knappen Führung in die Kabine. Im zweiten Durchgang erhöhten die Kickers massiv den Druck, verzweifelten aber zunächst an Bayreuths Schlussmann Lino Kasten, der mit einer Glanzparade gegen Berisha (54.) den Ausgleich verhinderte. Während Hemmerich nur das Außennetz traf und Bonga kurz vor Ende an einem rettenden Verteidigerbein scheiterte, deutete bereits alles auf einen Auswärtssieg der Oberfranken hin. Doch in der zweiten Minute der Nachspielzeit belohnten sich die Rothosen für ihren Ansturm: Ein abgefälschter Schuss aus 16 Metern senkte sich unhaltbar über den verdutzten Keeper hinweg ins Tor. Am Ende steht ein spätes, aber leistungsgerechtes Unentschieden in einem packenden Regionalliga-Duell.

Die Partie startete mit einer turbulenten Anfangsphase: Bereits in der 7. Minute parierte FVI-Keeper Zok einen Foulelfmeter der Viktoria glänzend, doch nur zwei Minuten später jubelten dennoch die Gäste. Nach einer Flanke des agilen Cassaniti bewies Kallo im Strafraum Übersicht und köpfte zur frühen Aschaffenburger Führung ein. Illertissen schüttelte den Schock jedoch schnell ab, übernahm nach 25 Minuten das Kommando und drängte die Unterfranken tief in die eigene Hälfte. Trotz guter Gelegenheiten durch Zeller und Glessing rettete die Viktoria den knappen Vorsprung dank ihres starken Keepers Verstappen in die Pause. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich vor 237 Zuschauern eine regelrechte Abwehrschlacht. Illertissen agierte phasenweise mit gefühlt 80 Prozent Ballbesitz - und verzweifelte an der vielbeinigen Defensive der Gäste: Gleich doppelt klärten Aschaffenburger Verteidiger auf der Torlinie gegen Glessing (60.) und Gölz (61.). Mitten in der Drangphase des FVI schlug die Viktoria erneut eiskalt zu. Nach einem Foul an Cassaniti trat Benjamin Baier zum Strafstoß an und verwandelte diesmal sicher zum 0:2-Endstand (74.). In der Schlussphase ließ der FVI weitere Hochkaräter durch Milic und Gölz liegen, während die Gäste den Erfolg mit viel Disziplin und einer gehörigen Portion Glück über die Zeit brachten."

Der SV Wacker Burghausen startete spielbestimmend in die Partie und verbuchte durch Bachschmid bereits nach vier Minuten die erste Großchance. Während die Gäste aus Fürth zunächst mit Fehlpässen kämpften und kaum ins Spiel fanden, flachte die Begegnung nach 20 Minuten zusehends ab. Mitten in eine Phase ohne nennenswerte Torraumszenen schlug die Spielvereinigung jedoch eiskalt zu: Eine scharfe Hereingabe von Akhalaia verwertete Max Meyer in der 36. Minute per Grätsche zum überraschenden 0:1. Wacker bemühte sich um eine prompte Antwort, doch Bangerter setzte einen Kopfball kurz vor der Pause über den Kasten, sodass es mit der knappen Gästeführung in die Kabinen ging. Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Bild ähnlich: Die Bender-Elf drängte, ließ aber durch Mares (53.) die Riesenchance zum Ausgleich liegen. Die Quittung folgte in der 66. Minute, als erneut Adlung einen Konter einleitete und Akhalaia zum 0:2 vollstreckte. Zwar keimte in der Wacker-Arena noch einmal Hoffnung auf, nachdem Jordi Woudstra per Kopf den Anschlusstreffer markierte (76.) und eine hitzige Schlussphase einläutete, doch das letzte Wort hatten die Mittelfranken. In der 87. Minute krönte Lado Akhalaia seine starke Leistung und köpfte nach einer Flanke zum 1:3-Endstand ein. Während Burghausen an der eigenen Chancenverwertung scheiterte, sicherte sich die Fürther U23 dank enormer Kaltschnäuzigkeit drei wichtige Zähler im Tabellenkeller.

Vor 522 Zuschauern startete der VfB Eichstätt zwar engagiert in die Partie, blieb in der Anfangsphase jedoch ohne zwingende Gelegenheiten. Nach rund einer Viertelstunde übernahm der TSV Aubstadt zunehmend das Kommando und prüfte VfB-Keeper Sauernheimer durch erste Abschlüsse von Pitter und Sturm. Während Eichstätt in der 26. Minute durch einen Kopfball von Kuqanai die Führung noch knapp verpasste, machten es die Hausherren zehn Minuten später besser: Nach einer sehenswerten Kombination über das Mittelfeld bediente Behr den mitgelaufenen Timo Pitter, der die scharfe Hereingabe zum 1:0-Führungstreffer verwertete. Bis zur Pause kontrollierten die Grabfelder das Geschehen und gingen mit einer verdienten Führung in die Kabinen. In den zweiten Durchgang starteten die Gäste mit spürbar mehr Offensivdrang, bissen sich in der stabilen Aubstädter Defensive jedoch immer wieder fest. Trotz größerer Bemühungen des VfB blieb die Partie arm an echten Hochkarätern, da der TSV nach rund 70 Minuten wieder die Initiative ergriff und den Spielfluss der Eichstätter frühzeitig unterband. Die einzige nennenswerte Schrecksekunde für die Heimelf gab es in der 74. Minute, als die Gäste nach einer Ecke nur knapp am Tor vorbeizielten. Am Ende brachte der TSV den knappen Vorsprung souverän über die Zeit und sicherte sich drei verdiente Punkte, da die Altmühltaler über die gesamte Spielzeit die nötige Durchschlagskraft vermissen ließen.

Vor 1.025 Zuschauern setzte die Nürnberger U23 im prestigeträchtigen Duell gegen den FC Bayern München II von Beginn an die Akzente. Bereits in der 14. Minute belohnte Skowronek die Hausherren, als er nach cleverer Vorarbeit von Heß flach zum 1:0 einschob. Zwar kamen die Mannen von Trainer Holger Seitz Mitte der ersten Hälfte besser in die Partie und ließen durch Rüger eine Großchance liegen, doch der Ausgleich in der 40. Minute fiel quasi aus dem Nichts: Ein krasser Abwehrfehler der "Kleinen Clubberer" ermöglichte Gashi die Volley-Chance, die er eiskalt zum schmeichelhaften 1:1-Pausenstand nutzte. Nach dem Seitenwechsel kontrollierte die Elf von Andreas Wolf weiterhin das Geschehen, auch wenn der Spielfluss durch mehrere Verletzungsunterbrechungen zunächst litt. In der Schlussphase drehte der Tabellenführer dann jedoch richtig auf: Kusanovic erlöste den Club in der 81. Minute mit einem Treffer aus spitzem Winkel, bevor Abu El Haija nur sechs Minuten später einen Freistoß aus 18 Metern fulminant in den Winkel hämmerte. Ein Eigentor der Münchner durch Yanda (89.) schraubte das Ergebnis schließlich auf 4:1 hoch. Am Ende feierte Nürnberg einen auch in dieser Höhe hochverdienten Heimsieg gegen einen FC Bayern II, der den spielstarken Mittelfranken nur phasenweise etwas entgegenzusetzen hatte.