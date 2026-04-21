Ungefährdeter 3:0-Sieg: Vilzings Klassenerhalt auch rechnerisch fix

Die Gäste aus dem Landkreis Mühldorf agierten unglücklich - vorsichtig ausgedrückt. Denn den Buchbachern unterliefen gleich zwei Eigentore. Nach vorne agierte der TSV viel zu harmlos, um die Vilzinger Defensive ernsthaft in Verlegenheit bringen zu können. Und auch beim dritten Treffer wurde es den Gastgebern nicht allzu schwer gemacht. Einen Schuss von Erol Özbay konnte Buchbachs Ludwig Zech noch abwehren, doch die Kugel trudelte durch den Fünfer und Andy Jünger hatte wahrlich schon schwerere Aufgaben zu erledigen, als den Ball über die Linie zu drücken (65.). Buchbachs Abwärtstrend hält mit der dritten Niederlage in Folge an. Die Vilzinger können sich nun auf das Ostbayernderby am Samstag in Hankofen freuen.

Alles auf einen Blick:

DJK Vilzing – TSV Buchbach 3:0 (1:0)

DJK Vilzing: Fabian Eutinger, Mario Kufner, Elija Härtl, Luis Bezjak (87. Martin Tiefenbrunner), Felix Weber, Martin Mihaylov, Josef Gottmeier (78. Paul Grauschopf), Alexis Alban Fambo (61. Thomas Haas), Nik Leipold (72. Simon Sedlaczek), Andreas Jünger, Erol Özbay (81. Tobias Kordick) - Trainer: Thorsten Kirschbaum

TSV Buchbach: Ludwig Zech, Benedikt Orth, Rocco Tavra, Philipp Walter (81. Marinus Erber), Samed Bahar (62. Sammy Ammari), Kevin Hingerl, Albano Gashi, Philipp Zimmerer (62. Andreas Hirtlreiter), Tobias Stoßberger, Romeo Ivelj, Josue M'bila (72. Alexander Mehring) - Trainer: Marc Unterberger - Co-Trainer: Josef Harlander

Schiedsrichter: Johannes Hamper (Katschenreuth) - Zuschauer: 589

Tore: 1:0 Tobias Stoßberger (11. Eigentor), 2:0 Andreas Jünger (64.), 3:0 Kevin Hingerl (85. Eigentor)