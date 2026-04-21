 2026-04-20T12:45:22.080Z

Ligabericht

Ungefährdeter 3:0-Sieg: Vilzings Klassenerhalt auch rechnerisch fix

Dienstag - 30. Spieltag: DJK zeigt erhoffte Reaktion

von Mathias Willmerdinger · Heute, 21:20 Uhr · 0 Leser
– Foto: Thomas Gierl

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Regionalliga Bayern
DJK Vilzing
Buchbach

Vilzings Coach Thorsten Kirschbaum, am gestrigen Montag 39 Jahre alt geworden, hatte nach dem ganz dünnen Auftritt zuletzt in Bayreuth eine Reaktion seiner Mannschaft gefordert - und hat sie bekommen: Die DJK fuhr am Dienstagabend vor knapp 600 Zuschauern letztlich einen ungefährdeten 3:0-Heimsieg gegen den TSV Buchbach ein. Damit haben die Schwarzgelben den Klassenerhalt in der Regionalliga Bayern auch rein rechnerisch unter Dach und Fach gebracht und haben sich mit 41 Zählern sogar auf Platz sieben hieven können.

Heute, 19:00 Uhr
DJK Vilzing
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TSV Buchbach
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Abpfiff

Die Gäste aus dem Landkreis Mühldorf agierten unglücklich - vorsichtig ausgedrückt. Denn den Buchbachern unterliefen gleich zwei Eigentore. Nach vorne agierte der TSV viel zu harmlos, um die Vilzinger Defensive ernsthaft in Verlegenheit bringen zu können. Und auch beim dritten Treffer wurde es den Gastgebern nicht allzu schwer gemacht. Einen Schuss von Erol Özbay konnte Buchbachs Ludwig Zech noch abwehren, doch die Kugel trudelte durch den Fünfer und Andy Jünger hatte wahrlich schon schwerere Aufgaben zu erledigen, als den Ball über die Linie zu drücken (65.). Buchbachs Abwärtstrend hält mit der dritten Niederlage in Folge an. Die Vilzinger können sich nun auf das Ostbayernderby am Samstag in Hankofen freuen.

Alles auf einen Blick:

DJK Vilzing – TSV Buchbach 3:0 (1:0)
DJK Vilzing: Fabian Eutinger, Mario Kufner, Elija Härtl, Luis Bezjak (87. Martin Tiefenbrunner), Felix Weber, Martin Mihaylov, Josef Gottmeier (78. Paul Grauschopf), Alexis Alban Fambo (61. Thomas Haas), Nik Leipold (72. Simon Sedlaczek), Andreas Jünger, Erol Özbay (81. Tobias Kordick) - Trainer: Thorsten Kirschbaum
TSV Buchbach: Ludwig Zech, Benedikt Orth, Rocco Tavra, Philipp Walter (81. Marinus Erber), Samed Bahar (62. Sammy Ammari), Kevin Hingerl, Albano Gashi, Philipp Zimmerer (62. Andreas Hirtlreiter), Tobias Stoßberger, Romeo Ivelj, Josue M'bila (72. Alexander Mehring) - Trainer: Marc Unterberger - Co-Trainer: Josef Harlander
Schiedsrichter: Johannes Hamper (Katschenreuth) - Zuschauer: 589
Tore: 1:0 Tobias Stoßberger (11. Eigentor), 2:0 Andreas Jünger (64.), 3:0 Kevin Hingerl (85. Eigentor)