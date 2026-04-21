Ungefährdeter 3:0-Sieg: Vilzings Klassenerhalt auch rechnerisch fix

Vilzings Coach Thorsten Kirschbaum, am gestrigen Montag 39 Jahre alt geworden, hatte nach dem ganz dünnen Auftritt zuletzt in Bayreuth eine Reaktion seiner Mannschaft gefordert - und hat sie bekommen: Die DJK fuhr am Dienstagabend vor knapp 600 Zuschauern letztlich einen ungefährdeten 3:0-Heimsieg gegen den TSV Buchbach ein. Damit haben die Schwarzgelben den Klassenerhalt in der Regionalliga Bayern auch rein rechnerisch unter Dach und Fach gebracht und haben sich mit 41 Zählern sogar auf Platz sieben hieven können.
DJK Vilzing – TSV Buchbach 3:0 (1:0)
DJK Vilzing: Fabian Eutinger, Mario Kufner, Elija Härtl, Luis Bezjak (87. Martin Tiefenbrunner), Felix Weber, Martin Mihaylov, Josef Gottmeier (78. Paul Grauschopf), Alexis Alban Fambo (61. Thomas Haas), Nik Leipold (72. Simon Sedlaczek), Andreas Jünger, Erol Özbay (81. Tobias Kordick) - Trainer: Thorsten Kirschbaum
TSV Buchbach: Ludwig Zech, Benedikt Orth, Rocco Tavra, Philipp Walter (81. Marinus Erber), Samed Bahar (62. Sammy Ammari), Kevin Hingerl, Albano Gashi, Philipp Zimmerer (62. Andreas Hirtlreiter), Tobias Stoßberger, Romeo Ivelj, Josue M'bila (72. Alexander Mehring) - Trainer: Marc Unterberger - Co-Trainer: Josef Harlander
Schiedsrichter: Johannes Hamper (Katschenreuth) - Zuschauer: 589
Tore: 1:0 Tobias Stoßberger (11. Eigentor), 2:0 Andreas Jünger (64.), 3:0 Kevin Hingerl (85. Eigentor)