 2026-04-20T12:45:22.080Z

Ligabericht

Keine Überraschung in Haching: Hankofen unterliegt beim Titelkandidat

Dienstag - 30. Spieltag: Bender-Elf setzt sich mit 3:0 durch

von Mathias Willmerdinger · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser
Trotz couragiertem Auftritt im Sportpark: Nix zu holen gab`s für Hankofen in Unterhaching.
Trotz couragiertem Auftritt im Sportpark: Nix zu holen gab`s für Hankofen in Unterhaching. – Foto: Imago Images

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Die erhoffte Überraschung aus Sicht der SpVgg Hankofen-Hailing ist ausgeblieben. Es hätte wahrlich aber auch alles passen müssen am heutigen Dienstagabend vor 1.325 Zuschauern im Unterhachinger Sportpark, um etwas Zählbares mit nach Niederbayern nehmen zu können. Der Underdog verkaufte sich über weite Strecken teuer, doch am Ende setzte sich deutlich mit 3:0 die Qualität des Titelanwärters durch.

Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
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Abpfiff

Hankofen machte das im ersten Abschnitt im Rahmen seiner Möglichkeiten sehr gut gegen den haushohen Favoriten. Die "Dorfbuam" verteidigten konzentriert gegen die Profimannschaft aus der Vorstadt. Die Hachinger taten sich lange Zeit schwer. Erst zwei Standardsituationen kurz vor der Pause ebneten den Hausherren den Weg zum Sieg. Cornelius Pfeiffer brach den Bann aus Sicht der Bender-Elf und traf im einen Anschluss an einen Freistoß zum 1:0 (38.). Schon das neunte Saisontor des 20-Jährigen! Doch dabei blieb es nicht aus Sicht der Niederbayern: Schiedsrichter Leo Burghartswieser entschied auf Elfmeter für Unterhaching, als Keeper Sebastian Maier Torschütze Pfeiffer aus Sicht des Referees regelwidrig i Strafraum stoppte. Simon Skarlatidis trat an und verwandelte zum 2:0 (45.). Das war gleichzeitig auch der Halbzeitstand.

Der Weg für Hankofen zur Überraschung war natürlich nun brutal weit. Trotzdem: Der Außenseiter ließ nichts unversucht, die Moral stimmte. Kurz vor Schluss machten die Hachinger dann aber doch den Deckel drauf, als Tim Hannemann zum 3:0 traf (87.).

Die Partie aus Sicht von Hankofens Coach Tobias Beck: "Über 90 Minuten gesehen war Haching schon die bessere Mannschaft. Wir haben`s aber vor allem in der ersten Halbzeit richtig gut gemacht, haben nicht viel zugelassen, liegen dann aber zur Pause nach einem Freistoß und durch einen Elfmeter mit 0:2 hinten - bitter! Im zweiten Abschnitt mussten wir mehr Risiko nehmen, so gab`s mehr Räume für Haching. Wir hatten die Riesenchance zum 2:1, machen`s aber nicht. Unterm Strich dann schon ein verdienter Sieg für Haching. Mund abputzen! Wir konzentrieren uns ab sofort aufs Derby am Samstag gegen Vilzing."

Alles auf einen Blick:

SpVgg Unterhaching – SpVgg Hankofen-Hailing 3:0 (2:0)
SpVgg Unterhaching: Erion Avdija, Manuel Stiefler, Nils Ortel, Alexander Winkler (56. Luis Pfluger), Christoph Ehlich, Simon Skarlatidis (84. Richard Meier), Andy Breuer, Wesley Krattenmacher, Mike Gevorgyan (83. Markus Schwabl), Cornelius Pfeiffer (67. Jeroen Krupa), Moritz Müller (77. Tim Hannemann) - Trainer: Sven Bender
SpVgg Hankofen-Hailing: Sebastian Maier, Lennard Stockinger (66. Florian Sommersberger), Korbinian Stütz, Alexander Nittnaus, Simon Pichlmeier, Patrick Choroba (21. Daniel Rabanter), Lukas Käufl, Andreas Wagner (70. Cem Cevizci), Tobias Gayring (66. Daniel Zormeier), Ante Banden, Fanol Lutolli (79. David Schneider) - Trainer: Tobias Beck
Schiedsrichter: Leonhard Burghartswieser (Drachselsried) - Zuschauer: 1325
Tore: 1:0 Cornelius Pfeiffer (38.), 2:0 Simon Skarlatidis (45. Foulelfmeter), 3:0 Tim Hannemann (87.)