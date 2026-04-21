Keine Überraschung in Haching: Hankofen unterliegt beim Titelkandidat

Trotz couragiertem Auftritt im Sportpark: Nix zu holen gab`s für Hankofen in Unterhaching. – Foto: Imago Images

Die erhoffte Überraschung aus Sicht der SpVgg Hankofen-Hailing ist ausgeblieben. Es hätte wahrlich aber auch alles passen müssen am heutigen Dienstagabend vor 1.325 Zuschauern im Unterhachinger Sportpark, um etwas Zählbares mit nach Niederbayern nehmen zu können. Der Underdog verkaufte sich über weite Strecken teuer, doch am Ende setzte sich deutlich mit 3:0 die Qualität des Titelanwärters durch.



Hankofen machte das im ersten Abschnitt im Rahmen seiner Möglichkeiten sehr gut gegen den haushohen Favoriten. Die "Dorfbuam" verteidigten konzentriert gegen die Profimannschaft aus der Vorstadt. Die Hachinger taten sich lange Zeit schwer. Erst zwei Standardsituationen kurz vor der Pause ebneten den Hausherren den Weg zum Sieg. Cornelius Pfeiffer brach den Bann aus Sicht der Bender-Elf und traf im einen Anschluss an einen Freistoß zum 1:0 (38.). Schon das neunte Saisontor des 20-Jährigen! Doch dabei blieb es nicht aus Sicht der Niederbayern: Schiedsrichter Leo Burghartswieser entschied auf Elfmeter für Unterhaching, als Keeper Sebastian Maier Torschütze Pfeiffer aus Sicht des Referees regelwidrig i Strafraum stoppte. Simon Skarlatidis trat an und verwandelte zum 2:0 (45.). Das war gleichzeitig auch der Halbzeitstand.



Der Weg für Hankofen zur Überraschung war natürlich nun brutal weit. Trotzdem: Der Außenseiter ließ nichts unversucht, die Moral stimmte. Kurz vor Schluss machten die Hachinger dann aber doch den Deckel drauf, als Tim Hannemann zum 3:0 traf (87.).



