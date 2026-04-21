Keine Überraschung in Haching: Hankofen unterliegt beim Titelkandidat

Die erhoffte Überraschung aus Sicht der SpVgg Hankofen-Hailing ist ausgeblieben. Es hätte wahrlich aber auch alles passen müssen am heutigen Dienstagabend vor 1.325 Zuschauern im Unterhachinger Sportpark, um etwas Zählbares mit nach Niederbayern nehmen zu können. Der Underdog verkaufte sich über weite Strecken teuer, doch am Ende setzte sich deutlich mit 3:0 die Qualität des Titelanwärters durch.
SpVgg Unterhaching – SpVgg Hankofen-Hailing 3:0 (2:0)
SpVgg Unterhaching: Erion Avdija, Manuel Stiefler, Nils Ortel, Alexander Winkler (56. Luis Pfluger), Christoph Ehlich, Simon Skarlatidis (84. Richard Meier), Andy Breuer, Wesley Krattenmacher, Mike Gevorgyan (83. Markus Schwabl), Cornelius Pfeiffer (67. Jeroen Krupa), Moritz Müller (77. Tim Hannemann) - Trainer: Sven Bender
SpVgg Hankofen-Hailing: Sebastian Maier, Lennard Stockinger (66. Florian Sommersberger), Korbinian Stütz, Alexander Nittnaus, Simon Pichlmeier, Patrick Choroba (21. Daniel Rabanter), Lukas Käufl, Andreas Wagner (70. Cem Cevizci), Tobias Gayring (66. Daniel Zormeier), Ante Banden, Fanol Lutolli (79. David Schneider) - Trainer: Tobias Beck
Schiedsrichter: Leonhard Burghartswieser (Drachselsried) - Zuschauer: 1325
Tore: 1:0 Cornelius Pfeiffer (38.), 2:0 Simon Skarlatidis (45. Foulelfmeter), 3:0 Tim Hannemann (87.)