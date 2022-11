Ciorneis Wiedersehen: "Die Zeit beim HFC hat mein Leben geprägt" Landespokal +++ Mit der ESG Halle trifft Mannschaftsleiter Norbert Ciornei auf seine alte Liebe

Die Abläufe sind automatisiert. Routine halt. Am Freitagmittag wuselte Norbert Ciornei auf dem Gelände der Eisenbahner Sportgemeinschaft herum und richtete die Kabine her. Die frisch gewaschenen Trikots der Fußballer wurden an die Haken auf den angestammten Plätzen gehängt, auf dem viereckigen Sprelakart-Tisch ordnete er Müsli-Riegel, Bananen und die Keksschale nebeneinander. Noch ein paar Getränke dazu, fertig. Das Stadtderby in der Landesklasse 7 zwischen der Lok und Einheit Halle (1:2) konnte steigen.