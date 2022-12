Christian Knappmann übernimmt beim FC Kray Oberliga Niederrhein: Der FC Kray ist auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer fündig geworden.

Das ging fix: Nur wenige Stunden nach der Trennung von Rudolf Zedi und wenige Tage nach dem Rücktritt von Christian Knappmann als Cheftrainer der DJK Blau-Weiß Mintard übernimmt der 41-Jährige den Trainerposten bei FC Kray in der Oberliga Niederrhein. "Ich freue mich ungemein, dass ich beim FC Kray wieder die Möglichkeit bekomme, in der Oberliga zu arbeiten", erklärt Knappmann.

Knappmann kommt derweil nicht alleine nach Kray. Mit ihm wollen Co-Trainer Matthias Walter und Torwarttrainer Ralf Schiessl den Umschwung mit der Mannschaft schafften und aus der sehr schwierigen sportlichen Ausgangssituation das Beste herausholen. Christian Knappmann war ab 2014 als Nachwuchskoordinator beim Traditionsverein Westfalia Herne tätig. In den folgenden Jahren trainierte er dort erst die U19, später auch die erste Mannschaft in der Oberliga Westfalen. Im Sommer 2022 wechselte er zu Blau-Weiß Mintard.

"Sicherlich ist die Oberliga noch einmal eine andere Herausforderung als die Landesliga und ich werde alles dafür tun, dass wir gemeinsam erfolgreich sind. Ich hatte bereits als aktiver Spieler einige, auch emotionale Berührungspunkte mit dem FC Kray und werde nun die sportlichen Geschicke beim FCK als Trainer leiten. Die Zielsetzung ist, dass wir die Balance finden müssen, zwischen Realismus und Fantasie, denn man muss bei aktuell 13 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer klar sehen, dass wir mit 1 ½ Beinen in der Landesliga stehen. Wir wollen gemeinsam eine Mannschaft entwickeln, die in der Lage ist, in beiden Ligen zu bestehen. Ich bin nicht so blauäugig und definiere die Zusammenarbeit mit dem FC Kray über die noch ausstehenden 22 Spiel mit dem Ziel Klassenerhalt, sondern sehe die Zusammenarbeit viel mehr langfristig und perspektivisch", betont Knappmann bei seiner Vertragsunterzeichnung.