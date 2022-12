Carrasco: „Keine Gedanken an Abstieg“ TuRU-Trainer Francisco Carrasco hat nur das nächste Spiel beim VfB Hilden im Blick.

Die Oberliga Niederrhein droht im kommenden Sommer ein Stück ihres Inventars zu verlieren. Was über viele Jahre lang eigentlich undenkbar schien, könnte in dieser Saison Realität werden. TuRU 80 muss mehr denn je um den Abstieg in die Landesliga fürchten. Neun Punkte beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer für die Mannschaft von Francisco Carrasco bereits. Und der Abstand könnte sich an diesem Wochenende durchaus noch vergrößern. Denn im finalen Hinrundenspiel (TuRU 80 hat am offiziell letzten Hinrundenspieltag spielfrei) gastieren die Oberbilker am Sonntag beim VfB Hilden, der als Fünfter alles andere als ein Aufbaugegner für die zuletzt achtmal hintereinander in der Liga bezwungene Turu zu sein scheint.

Trainer Francisco Carrasco möchte sich mit dem „Worst-Case“-Szenario eines Abstiegs noch nicht befassen. „Daran habe ich noch keinen Gedanken verschwendet. Wir werden uns in der Winterpause zusammen setzen, die erste Halbserie analysieren, einen Blick auf die Tabelle werfen und dann schauen, in welche Richtung wir planen müssen“, sagt der Spanier.

Klar ist aber: Möchte die TuRU noch eine realistische Chance auf den Klassenerhalt wahren, muss sie nun schnellstmöglich anfangen zu punkten. „Wir stehen in der Pflicht. Schon gegen Hilden zählt für uns eigentlich nur ein Sieg“, sagt Carrasco. Dabei käme ein Erfolg der Blau-Weißen an der Hoffeldstraße inzwischen schon einer faustdicken Überraschung gleich, hat sich der VfB mittlerweile zu einem der Topteams der Liga entwickelt. Dabei dienen die Itterstädter in gewisser Weise auch als Vorbild für die TuRU. Auch in Hilden werden finanziell im Vergleich zu manchem Konkurrenten eher kleinere Brötchen gebacken.

Dafür verfügt der VfB jedoch über einen starken Unterbau mit einer erfolgreichen Nachwuchsabteilung – die A-Jugend spielt sogar in der Junioren-Bundesliga – und einer in der Landesliga ansässigen zweiten Mannschaft. Brechen Stützen wie Stefan Schaumburg (Karriereende) oder Kevin Brechmann (Fortuna U23) weg, rücken Talente wie Shootingstar Luca Majetic aus den eigenen Reihen nach. „Die Mannschaft spielt im Kern seit vielen Jahren zusammen und ist ein eingeschworener Haufen. Hilden musste keinen Umbruch verarbeiten, wie wir ihn vor dieser Saison zu verzeichnen hatten“, sagt Francisco Carrasco über den Konkurrenten, der dank dieser Basis und eines guten Netzwerks wohl auch in den kommenden Jahren eine gute Rolle in der Oberliga spielen wird. Ob das auch bei der TuRU der Fall sein wird, muss zumindest aktuell angezweifelt werden.